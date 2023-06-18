Що робити, якщо у Чехії виселяють із соціального житла: поради юриста

З 1 липня українці у Чехії, які не належать до вразливих категорій, втратять право проживати в безкоштовному житлі. Розберемось, що їм робити далі.

З липня на українців чекають суттєві зміни, якщо вони планують залишатися в Чехії. Поправки до Lex Ukrajina V торкнуться багатьох аспектів життя: фінансової допомоги, солідарних виплат та безкоштовного житла. Про останнє – розкажемо детальніше.

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Виселяють із соціального житла: що робити

Що буде на практиці відбуватись із житлом для українців після 1 липня, журналісти розпитали у юридичної консультантки Міжнародної організації з міграції Чехії Терези Ібрагім. Вона нагадала, що є дві категорії біженців:

Вразливі особи. Вони мають право і надалі проживати безкоштовно у соціальному житлі в Чехії. Якщо людей зі статусом вразливої особи таки намагаються виселити, це – порушення. В такому разі потрібно звертатися до Регіонального центру допомоги біженцям з України (KACPU). Інші українці, які не мають статусу вразливої особи. У цьому випадку вони втрачають право мешкати у безкоштовному житлі.

Є кілька варіантів, що робити тим, хто повинен знайти нове помешкання з липня. Наприклад:

Домовитися з гуртожитком, у якому проживали раніше. Дізнатись, чи можна там залишитися надалі і за яку ціну;

Може статися так, що соціальне житло більше не буде розміщувати біженців. Тоді потрібно шукати приватне житло;

Також можна розглянути варіант переїзду до гуртожитка в іншому місті Чехії. Можливо, вдасться знайти варіант із вільними місцями за хорошу ціну.

Більшість українців з липня будуть орендувати платне житло / Фото Pixabay

Право на компенсацію

З 1 липня у Чехії будуть виплачувати комплексну фінансову допомогу.

Виплати на житло нараховуватимуть по-новому:

Для тих, хто залишиться в гуртожитку або з власником житла – 2400 крон на людину;

на людину; Для тих, хто самостійно орендуватиме квартиру – 3000 крон на людину;

на людину; Вразливим особам, які можуть продовжувати жити безкоштовно, не нараховуватимуть нічого.

Діти до 18 років можуть жити безкоштовно

Умови отримання виплат на житло: особа повинна працювати або бути зареєстрована у Центрі зайнятості, як шукач роботи. Якщо цього не зробити, то допомога на житло становитиме 0 крон.

Неповнолітні можуть і далі безплатно жити в соціальному житлі з липня. Але їхнім батькам потрібно буде домовитись про своє проживання за окрему оплату. Якщо такий варіант не підходить, дорослі можуть знайти інше житло за прийнятною ціною і перереєструвати дитину на нове місце.

Вразливі особи не платять за житло

Вразливі особи – це категорія біженців у Чехії, які можуть і надалі отримувати безплатне житло, страхування та фінансову допомогу.

До них належать:

діти до 18 років;

студенти до 26 років;

особи, що доглядають за дитиною до 6 років;

вагітні жінки;

особи, яким понад 65 років;

люди з інвалідністю та ті, які доглядають за ними.

Щоб продовжити проживати в Чехії безкоштовно, потрібно обов'язково підтвердити статус вразливої особи. Як це зробити – читайте