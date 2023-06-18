Що робити, якщо у Чехії виселяють із соціального житла: поради юриста
Джерело:proukrainu.blesk.cz
З 1 липня українці у Чехії, які не належать до вразливих категорій, втратять право проживати в безкоштовному житлі. Розберемось, що їм робити далі.
З липня на українців чекають суттєві зміни, якщо вони планують залишатися в Чехії. Поправки до Lex Ukrajina V торкнуться багатьох аспектів життя: фінансової допомоги, солідарних виплат та безкоштовного житла. Про останнє – розкажемо детальніше.
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Виселяють із соціального житла: що робити
Що буде на практиці відбуватись із житлом для українців після 1 липня, журналісти розпитали у юридичної консультантки Міжнародної організації з міграції Чехії Терези Ібрагім. Вона нагадала, що є дві категорії біженців:
- Вразливі особи. Вони мають право і надалі проживати безкоштовно у соціальному житлі в Чехії. Якщо людей зі статусом вразливої особи таки намагаються виселити, це – порушення. В такому разі потрібно звертатися до Регіонального центру допомоги біженцям з України (KACPU).
- Інші українці, які не мають статусу вразливої особи. У цьому випадку вони втрачають право мешкати у безкоштовному житлі.
Є кілька варіантів, що робити тим, хто повинен знайти нове помешкання з липня. Наприклад:
- Домовитися з гуртожитком, у якому проживали раніше. Дізнатись, чи можна там залишитися надалі і за яку ціну;
- Може статися так, що соціальне житло більше не буде розміщувати біженців. Тоді потрібно шукати приватне житло;
- Також можна розглянути варіант переїзду до гуртожитка в іншому місті Чехії. Можливо, вдасться знайти варіант із вільними місцями за хорошу ціну.
Більшість українців з липня будуть орендувати платне житло / Фото Pixabay
Право на компенсацію
З 1 липня у Чехії будуть виплачувати комплексну фінансову допомогу.
Виплати на житло нараховуватимуть по-новому:
- Для тих, хто залишиться в гуртожитку або з власником житла – 2400 крон на людину;
- Для тих, хто самостійно орендуватиме квартиру – 3000 крон на людину;
- Вразливим особам, які можуть продовжувати жити безкоштовно, не нараховуватимуть нічого.
Діти до 18 років можуть жити безкоштовно
Неповнолітні можуть і далі безплатно жити в соціальному житлі з липня. Але їхнім батькам потрібно буде домовитись про своє проживання за окрему оплату. Якщо такий варіант не підходить, дорослі можуть знайти інше житло за прийнятною ціною і перереєструвати дитину на нове місце.
Вразливі особи не платять за житло
Вразливі особи – це категорія біженців у Чехії, які можуть і надалі отримувати безплатне житло, страхування та фінансову допомогу.
До них належать:
- діти до 18 років;
- студенти до 26 років;
- особи, що доглядають за дитиною до 6 років;
- вагітні жінки;
- особи, яким понад 65 років;
- люди з інвалідністю та ті, які доглядають за ними.