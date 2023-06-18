С июля украинцев ждут существенные изменения, если они планируют оставаться в Чехии. Поправки к Lex Ukrajina V коснутся многих аспектов жизни: финансовой помощи, солидарных выплат и бесплатного жилья. О последнем – расскажем подробнее.

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Выселяют из социального жилья: что делать

Что будет на практике происходить с жильем для украинцев после 1 июля, журналисты расспросили у юридического консультанта Международной организации по миграции Чехии Терезы Ибрагим. Она напомнила, что есть две категории беженцев:

Уязвимые лица. Они имеют право и дальше проживать бесплатно в социальном жилье в Чехии. Если людей со статусом уязвимого лица пытаются выселить, это – нарушение. В таком случае следует обращаться в Региональный центр помощи беженцам из Украины (KACPU). Другие украинцы, не имеющие статуса уязвимого лица. В этом случае они лишаются права проживать в бесплатном жилье.

Есть несколько вариантов, что делать тем, кто должен найти новое размещение с июля. К примеру:

Договориться с общежитием, в котором проживали раньше. Узнать, можно ли там остаться и за какую цену;

Может случиться так, что социальное жилье больше не будет размещать беженцев. Тогда следует искать частное жилье;

Также можно рассмотреть вариант переезда в общежитие в другом городе Чехии. Возможно, удастся найти вариант со свободными местами по хорошей цене.

Большинство украинцев с июля будут арендовать платное жилье / Фото Pixabay

Право на компенсацию

С 1 июля в Чехии будут выплачивать комплексную финансовую помощь.

Выплаты на жилье будут начисляться по-новому:

Для тех, кто останется в общежитии или с владельцем жилья – 2400 крон на человека;

на человека; Для тех, кто будет самостоятельно арендовать квартиру – 3000 крон на человека;

на человека; Уязвимым лицам, которые могут продолжать жить бесплатно, не будут начислять ничего.

Обратите внимание! Условия получения выплат на жилье: человек должен работать или быть зарегистрирован в Центре занятости. Если этого не сделать, то помощь на жилье будет составлять 0 крон.

Дети до 18 лет могут жить бесплатно

Несовершеннолетние могут и дальше бесплатно жить в социальном жилье с июля. Но их родителям нужно будет договориться о своем проживании за отдельную плату. Если такой вариант не подходит, взрослые могут найти другое жилье по приемлемой цене и перерегистрировать ребенка на новое место.

Уязвимые лица не платят за жилье

Уязвимые лица – это категория беженцев в Чехии, которые могут и дальше получать бесплатное жилье, страхование и финансовую помощь.

К ним относятся:

дети младше 18 лет;

студенты до 26 лет;

лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет;

беременные женщины;

лица старше 65 лет;

люди с инвалидностью и ухаживающие за ними.

Чтобы продолжить проживание в бесплатном жилье в Чехии, нужно обязательно подтвердить статус уязвимого лица. Как это сделать – читайте пошаговую инструкцию.