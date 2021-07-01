Ця послуга у Швеції стала доступною з 9 години ранку 1 липня. Поки що над сайтом працюють, аби передбачити можливість отримання "паспорта вакцинації" для тих, хто немає персонального номера.

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Протягом семи днів після зробленого від коронавірусу щеплення медичні працівники повідомляють Шведський національний реєстр щеплень. Після цього вакцинована особа може відвідати сайт covidbevis.se та увійти, використовуючи цифровий ідентифікатор, такий як BankID.

Після входу на вебсайт житель Швеції отримує електронний доказ вакцинації, який можна видрукувати, надіслати на мобільний телефон або комп'ютер та на електронну поштову скриньку. В інструкції на сайті будуть описи, як це зробити.

В документі будуть такі дані про вакциновану особу:

прізвище на ім'я;

дата народження;

дати отримання вакцини;

препарати, якими були зроблені щеплення.

Також можна подати заявку, використовуючи паперову форму, дотримуючись інструкцій на сайті.

Що стосується людей, які були вакциновані за кордоном, шведське агентство eHealth дало наступні пояснення:

тим, хто пройшов повну вакцинацію від коронавірусу за кордоном, радять отримати свідоцтво про вакцинацію у тій країні, де були зроблені щеплення;

громадяни Швеції, які мають персональний номер, отримали першу дозу визнаної в ЄС вакцини за межами Швеції, але потім зробили друге щеплення вже у Швеції, можуть отримати COVID-паспорт, адже про їхнє друге щеплення є дані у реєстрі Nationella.