Эта услуга в Швеции стала доступной с 9 утра 1 июля. Пока над сайтом работают, чтобы предусмотреть возможность получения "паспорта вакцинации" для тех, кто не имеет персонального номера.
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Как подать заявку
В течение семи дней после сделанной от коронавируса прививки медицинские работники сообщают Шведский национальный реестр прививок. После этого вакцинированный человек может посетить сайт covidbevis.se и войти, используя цифровой идентификатор, такой как BankID.
После входа на вебсайт житель Швеции получает электронное доказательство вакцинации, которое можно напечатать, отправить на мобильный телефон или компьютер или на электронный почтовый ящик. В инструкции на сайте будут описания, как это сделать.
В документе будут такие данные о вакцинированном лице:
- фамилия и имя;
- дата рождения;
- даты получения вакцины;
- препараты, которыми были сделаны прививки.
Также можно подать заявку, используя бумажную форму, следуя инструкциям на сайте.
Что касается людей, которые были вакцинированы за рубежом, шведское агентство eHealth дало следующие объяснения:
- тем, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса за рубежом, советуют получить свидетельство о вакцинации в той стране, где были сделаны прививки;
- граждане Швеции, которые имеют персональный номер, получили первую дозу признанной в ЕС вакцины за пределами Швеции, но потом сделали вторую прививку уже в Швеции, могут получить COVID-паспорт, ведь об их второй прививке есть данные в реестре Nationella.