Звучатиме вся оперативна інформація: у Польщі створили україномовне радіо

Найбільший польський радіомовник RMF Group запустив спеціальний проєкт під назвою "RMF Україна". В ефірах будуть важливі повідомлення для українців в Польщі.

Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Інформація у випусках новин буде представлена українською і англійською мовами, буде достовірною та перевіреною. На радіо працюватимуть польські журналісти та українців, які зараз проживають на території республіки.

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Детальніше про відкриття радіо для українців в Польщі

У випусках новин радіостанції "RMF Україна" цілодобово надається інформація про правові й законодавчі спрощення, впроваджені польською владою, благодійні організації, що надають допомогу, можливості пошуку житла в цій країні, проїзд громадським транспортом та автомобілями, роботу банківської системи, медичну допомогу біженцям від державної служби охорони здоров'я, а також способи пошуку роботи,

– йдеться в повідомленні.

Також по радіо розповідатимуть:

про ініціативи приватних компаній, які часто пропонують свої послуги біженцям у Польщі безплатно або з великою знижкою;

номери телефонів гарячих ліній;

інформацію для українських спортсменів, які перебувають на території Польщі;

інформацію для українців, що прибули в країну з тваринами.

Слухати програми можна на околицях Перемишля на частоті 98.6 FM, у Грубешові на 93.3 FM, через застосунок RMF ON або на сайті.

Інформація для біженців з України також розміщується на офіційній сторінці радіостанції у фейсбуці.

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