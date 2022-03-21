Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Інформація у випусках новин буде представлена українською і англійською мовами, буде достовірною та перевіреною. На радіо працюватимуть польські журналісти та українців, які зараз проживають на території республіки.
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Детальніше про відкриття радіо для українців в Польщі
У випусках новин радіостанції "RMF Україна" цілодобово надається інформація про правові й законодавчі спрощення, впроваджені польською владою, благодійні організації, що надають допомогу, можливості пошуку житла в цій країні, проїзд громадським транспортом та автомобілями, роботу банківської системи, медичну допомогу біженцям від державної служби охорони здоров'я, а також способи пошуку роботи,
– йдеться в повідомленні.
Також по радіо розповідатимуть:
- про ініціативи приватних компаній, які часто пропонують свої послуги біженцям у Польщі безплатно або з великою знижкою;
- номери телефонів гарячих ліній;
- інформацію для українських спортсменів, які перебувають на території Польщі;
- інформацію для українців, що прибули в країну з тваринами.
Слухати програми можна на околицях Перемишля на частоті 98.6 FM, у Грубешові на 93.3 FM, через застосунок RMF ON або на сайті.
Інформація для біженців з України також розміщується на офіційній сторінці радіостанції у фейсбуці.
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