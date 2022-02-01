Про це повідомила спільнота "Дім українських традицій" у фейсбуці. Музикант також поділився у соцмережі своїми враженнями від події.

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Детальніше про зустріч українців Угорщини з кобзарем

Музичний вечір пройшов у приміщенні Державної бібліотеки іноземної літератури в Будапешті. На події було присутнє державне телебачення Угорщини.

Захід був успішним, про що можна судити з відгуків гостей. Представники української громади назвали зустріч з кобзарем незабутньою. Своєю чергою, Юрій Фединський відзначив, що українська громада в Угорщині "пильнує за правдою". Він подякував організаторам вечора, зокрема активістам Сергію та Олені Безкоровайним, за теплу атмосферу, а також висловився про важливість того, щоб "Угорщина пізнавала духовну та шляхетну Україну".

Українська громада в Будапешті організувала зустріч з кобзарем / Фото фейсбук Юрія Фединського

Що відомо про Юрія Фединського

Юрій Фединський народився в США, але проживає в Україні.

Музикант має українсько-ірландське походження.

Юрій Фединський популяризує українську музичну культуру, зокрема професійно займається українською кобзарською традицією.

Окрім гри на музичному інструменті, він також виступає у ролях педагога та звукорежисера, а ще виготовляє музичні інструменти.

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