Об этом сообщило сообщество "Дом украинских традиций" в фейсбуке. Музыкант также поделился в соцсети своими впечатлениями от события.

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Подробнее о встрече украинцев Венгрии с кобзарем

Музыкальный вечер прошел в помещении Государственной библиотеки иностранной литературы в Будапеште . На мероприятии присутствовало государственное телевидение Венгрии.

Мероприятие было успешным, о чем можно судить по отзывам гостей. Представители украинской общины назвали встречу с кобзарем незабываемой. В свою очередь, Юрий Феди нский отметил, что украинская община в Венгрии "следит за правдой". Он поблагодарил организаторов вечера, в частности активистов Сергея и Елену Бескоровайн ых , за теплую атмосферу, а также высказался о важности того, чтобы "Венгрия узнавала духовную и благородную Украину".

Украинская община в Будапеште организовала встречу с кобзарем / Фото фейсбук Юрия Феди нского

Что известно о Юрии Фединском

Юрий Фединский родился в США, но проживает в Украине.

У музыканта украинско-ирландское происхождение.

Юрий Фединский популяризирует украинскую музыкальную культуру, в частности, профессионально занимается украинской кобзарской традицией.

Кроме игры на музыкальном инструменте, он также выступает в ролях педагога и звукорежиссера, а также производит музыкальные инструменты.