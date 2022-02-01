Об этом сообщило сообщество "Дом украинских традиций" в фейсбуке. Музыкант также поделился в соцсети своими впечатлениями от события.
Интересно Как меняется рынок денежных переводов: эксперт назвал ключевые финансовые тренды
Подробнее о встрече украинцев Венгрии с кобзарем
Музыкальный вечер прошел в помещении Государственной библиотеки иностранной литературы в Будапеште. На мероприятии присутствовало государственное телевидение Венгрии.
Мероприятие было успешным, о чем можно судить по отзывам гостей. Представители украинской общины назвали встречу с кобзарем незабываемой. В свою очередь, Юрий Фединский отметил, что украинская община в Венгрии "следит за правдой". Он поблагодарил организаторов вечера, в частности активистов Сергея и Елену Бескоровайных, за теплую атмосферу, а также высказался о важности того, чтобы "Венгрия узнавала духовную и благородную Украину".
Украинская община в Будапеште организовала встречу с кобзарем / Фото фейсбук Юрия Фединского
Что известно о Юрии Фединском
- Юрий Фединский родился в США, но проживает в Украине.
- У музыканта украинско-ирландское происхождение.
- Юрий Фединский популяризирует украинскую музыкальную культуру, в частности, профессионально занимается украинской кобзарской традицией.
- Кроме игры на музыкальном инструменте, он также выступает в ролях педагога и звукорежиссера, а также производит музыкальные инструменты.
Вас может заинтересовать сюжет 24 канала о том, какие методы использовали большевистские власти, чтобы уничтожить кобзарей: смотрите видео