Неможливо поїхати в Італію й не привезти звідти рідним пляшечку оливкової олії. Або під час візиту до Шотландії не скуштувати справжнього місцевого віскі. Водночас у 2024 році ці радощі життя суттєво подорожчають.

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Які продукти подорожчають у 2024

Оливкова олія

Усе через негоду, яка "накрила" країни Середземномор'я у 2023 році. Виробництво оливкової олії зазнало дуже сильних втрат. Окрім того, у Тоскані та Лігурії зібрали вкрай погані врожаї. Загалом це призвело до того, що оливкова олія у світових супермаркетах подорожчала на понад 100%.

Швейцарський шоколад

Цьогоріч ціни на кондитерську легенду світу "кусатимуться". Попит на швейцарський шоколад лише зростає. А какао у 2023 році подорожчало на понад 20%.

Італійська паста

Зростання цін на понад 15% знову ж таки спричинене погодними умовами.

Шотландський віскі

Ціни на улюблений алкогольний напій мільйонів знову зростуть. Причина – проблеми з ланцюгами поставок. Окрім того, уряд ухвалив рішення про зростання цін, аби знизити у молоді бажання споживати алкогольні напої.

Грецькі оливки

Левову частку грецьких оливок вирощують на острові Крит. Переважно цим займаються місцеві сімейні підприємства. Водночас у 2023 році вони зазнали суттєвих збитків. Зокрема, причиною стали погодні умови.

Залишається сподіватися, що найближчим часом ціни вдасться врегулювати й люди зможуть продовжувати насолоджуватися улюбленими смаколиками.