Зробив фатальне зауваження: у Польщі підлітки побили водія автобуса з України

Нещодавно у Щецині постраждав 53-річний громадянин України. На чоловіка напали троє неповнолітніх. Він отримав численні й доволі важкі травми.

Інцидент стався 2 лютого у пізній вечірній час. Події відбулися у щецинському мікрорайоні Под'юхи.

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53-річний українець працює водієм міського автобуса в Щецині. Автобус курсує за маршрутом номер 85.

Ввечері 2 лютого водій, як завжди, керував автобусом за плановим маршрутом, коли до салону увійшла група підлітків. Молоді люди поводилися нахабно, сильно галасували, тож водій зробив їм зауваження та попросив вгамуватися.

Підлітки на критику відреагували агресивно. Троє хлопців та дві дівчини у віці 15 – 17 років напали на українця та почали його гамселити з усіх сил. Водій встиг зв'язатися з диспетчером та попросити про допомогу. Проте, вже за мить зв'язок з ним перервався, а з іншого боку було чути крики та звуки бійки.

Коли на місце інциденту прибули поліцейські, підлітків в автобусі та поблизу нього вже не застали. Нападники швидко втекли. Їх намагаються розшукати досі.

Потерпілого госпіталізували. У нього зламаний ніс та ребро, а також численні травми голови. Лікарі засвідчили, що громадянин України потребує тривалого курсу лікування. Він ще не скоро зможе повернутися до роботи.

До слова, це не перший випадок у щецинському мікрорайоні Под'юхи, коли підлітки неадекватно поводяться у громадському транспорту. Водії місцевих автобусів часто скаржаться, що вечорами молодь поводить себе вульгарно та агресивно. Були ситуації, коли підлітки чіплялися до водіїв чи пасажирів, розпивали спиртні напої в транспорті чи навіть намагалися запалити цигарки у салоні.

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