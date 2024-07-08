У Баварії російськомовному латишу відмовили у пиві

Ображений латиш, який працює у Німеччині водієм, через відмову в обслуговуванні викликав поліцію. Він був обурений і хотів продовжувати "скандал".

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Поліція, що прибула з сусіднього міста, отримала заяву від власника закладу Манфреда Занднера, який надав альтернативну версію подій.

Насправді усе було трохи інакше. Молодий чоловік із Латвії платив за кожне пиво безпосередньо карткою. Моя офіціантка, що розмовляє російською, сказала йому, що з нього вистачить 16 келихів пива, що він випив надто багато і більше пива не отримає,

– пояснив Занднер кореспондентові Bild.

Після конфлікту з власником, громадянин Латвії покинув ресторан. Щоправда, йому довелося почекати, щоб протверезіти.

Цей випадок викликав широку дискусію в соціальних мережах. Деякі люди підтримують рішення ресторану, стверджуючи, що офіціантка діяла належним чином. Інші, навпаки, стверджують, що цей інцидент є дискримінацією за мовною ознакою.