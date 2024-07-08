Про відповідну ініціативу стало відомо у липні 2024 року. Деталі розповів Маттео Сальвіні – міністр транспорту Італії.

Зверніть увагу Досі відчутний дух гладіаторів: нічні екскурсії в Колізеї повертаються

Він заявив, що управління цивільної авіації вже схвалило прохання регіону Ломбардія. Там дуже захотіли перейменувати аеропорт на честь одіозного Берлусконі.

Оскільки остаточне рішення залишається за міністром транспорту, я думаю, що все пройде успішно. На згадку про мого друга Сільвіо, великого бізнесмена, великого міланського громадянина і великого італійця,

– пафосно написав Сальвіні.

Берлусконі помер у червні 2023 року. Йому було 86 років.

Чому перейменування – погана ідея

Варто зауважити, що Берлусконі – один з найбільш суперечливих політиків Італії. Він активно виступав за зближення країни з Росією та дружив з Володимиром Путіним. Берлусконі навіть намагався виправдати російську агресію проти України. Зокрема, цинічно наголошував, що Київ начебто сам спровокував Кремль. ввести війська. Тоді на це відреагував президент Володимир Зеленський. Він запросив скандального Берлусконі в домівки українців, які зруйнували російські окупанти.

Варто зауважити, що Італія підтримує українців у їхній боротьбі за свою свободу.