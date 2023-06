Очень выгодные билеты в Хельсинки можно подобрать на даты до 30 сентября 2023 года. Акция распространяется на перелеты в одну сторону из аэропортов Кракова, Варшавы, Гданьска, Будапешта и Праги.

Сколько можно сэкономить и как активировать скидку

Авиабилеты на рейсы Finnair по сниженной цене можно найти на сайте авиакомпании. Когда подберете удобные даты, нажмите кнопку "Use a discount code‎" и добавьте в форму бронирования промокод UKRAINE95. Напоминаем, что акция действует только на рейсы в одну сторону, поэтому выбирайте опцию "One way" в форме бронирования.

Можем примерно подсчитать, сколько удастся сэкономить с таким предложением. Стандартная цена на перелет Finnair из Кракова в Хельсинки составляет 1027 злотых (227 евро). Такой рейс включает до 23 килограммов багажа и еще 8 – ручной клади. Если использовать промокод для украинцев, цена билета снижается до 102 злотых (22 евро).

Важно! Скидка 95% распространяется на тариф, но не действует на сборы аэропорта. Также под скидку не подпадает рейс Варшава – Хельсинки AY1144.