Як отримати знижку 10% на потяги УЗ Інтерсіті+: покрокова інструкція
Джерело:Lowcost.ua
Укрзалізниця випустила чергове оновлення мобільного застосунку для бронювання квитків. В межах якого відкрила можливість одночасного оформлення зворотного квитка.
Знижка 10% на потяги УЗ Інтерсіті+ при бронюванні квитків туди-назад
Бонусом можна отримати знижку 10%. Але лише при бронюванні квитків туди-назад на швидкісні поїзди Інтерсіті+.
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Для отримання знижки 10% необхідно:
- оновити додаток, або встановити завантаживши за цим посиланням;
- забронювати квитки на потяг Інтерсіті+ туди-назад.
Знижку буде видно на останньому кроці бронювання перед оплатою. Зазначимо, що знижка не поширюється на потяги Інтерсіті.
Приклад бронювання квитків ІС+ Львів – Київ – Львів зі знижкою 10% / Скриншот з застосунку
Також в додатку з'явилася можливість додатково оформити перевізного документа (на багаж або тварин) до вже придбаного квитка, а ще було оновлено схеми вагонів.
Нагадаємо, що Укрзалізниця презентувала мобільний застосунок, що був розроблений у співпраці з Mastercard у серпні минулого року, відтоді компанія постійно покращує його роботу та додає нові функції.
Перелік потягів УЗ Інтерсіті+:
- 731 (ІНТЕРСІТІ+) Дніпро – Київ
- 743 (ІНТЕРСІТІ+) Київ – Львів
- 722 (ІНТЕРСІТІ+) Київ – Харків
- 724 (ІНТЕРСІТІ+) Київ – Харків
- 732 (ІНТЕРСІТІ+) Київ – Дніпро
- 715 (ІНТЕРСІТІ+) Київ – Пшемисль
- 705 (ІНТЕРСІТІ+ )Київ – Пшемисль
- 712 (ІНТЕРСІТІ+) Краматорськ – Київ
- 744 (ІНТЕРСІТІ+) Львів – Київ
- 33013 (ІНТЕРСІТІ+) Пшемисль – Київ
- 33017(ІНТЕРСІТІ+) Пшемисль – Київ
- 723 (ІНТЕРСІТІ+) Харків – Київ
- 725 (ІНТЕРСІТІ+) Харків – Київ
Перевезення на цих маршрутах здійснюються на швидкісних потягах Hyundai Rotem, ЕКр-1 ("Тарпан"), Skoda EJ-675.