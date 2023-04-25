Скидка 10% на поезда УЗ Интерсити+ при бронировании билетов туда-обратно

Бонусом можно получить скидку в 10%. Но только при бронировании билетов туда-обратно на скоростные поезда Интерсити+.

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Для получения скидки 10% необходимо:

обновить приложение, или установить загрузив по этой ссылке;

забронировать билеты на поезд Интерсити+ туда-обратно.

Скидка будет видна на последнем шаге бронирования перед оплатой. Отметим, что скидка не распространяется на поезда Интерсити.

Пример бронирования билетов ИС+ Львов – Киев – Львов со скидкой 10% / Скриншот из приложения

Также в приложении появилась возможность дополнительно оформить перевозочный документ (на багаж или животных) к уже приобретенному билету, а еще были обновлены схемы вагонов.

Напомним, что Укрзализныця презентовала мобильное приложение, разработанное в сотрудничестве с Mastercard в августе прошлого года, с тех пор компания постоянно улучшает его работу и добавляет новые функции.

Список поездов УЗ Интерсити+:

731 (ИНТЕРСИТИ+) Днепр – Киев

743 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Львов

722 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Харьков

724 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Харьков

732 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Днепр

715 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Пшемысль

705 (ИНТЕРСИТИ+ )Киев – Пшемысль

712 (ИНТЕРСИТИ+) Краматорск – Киев

744 (ИНТЕРСИТИ+) Львов – Киев

33013 (ИНТЕРСИТИ+) Пшемысль – Киев

33017(ИНТЕРСИТИ+) Пшемысль – Киев

723 (ИНТЕРСИТИ+) Харьков – Киев

725 (ИНТЕРСИТИ+) Харьков – Киев

Перевозки на этих маршрутах осуществляются на скоростных поездах Hyundai Rotem, ЭКР-1 ("Тарпан"), Skoda EJ-675.