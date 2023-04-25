Скидка 10% на поезда УЗ Интерсити+ при бронировании билетов туда-обратно
Бонусом можно получить скидку в 10%. Но только при бронировании билетов туда-обратно на скоростные поезда Интерсити+.
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Для получения скидки 10% необходимо:
- обновить приложение, или установить загрузив по этой ссылке;
- забронировать билеты на поезд Интерсити+ туда-обратно.
Скидка будет видна на последнем шаге бронирования перед оплатой. Отметим, что скидка не распространяется на поезда Интерсити.
Пример бронирования билетов ИС+ Львов – Киев – Львов со скидкой 10% / Скриншот из приложения
Также в приложении появилась возможность дополнительно оформить перевозочный документ (на багаж или животных) к уже приобретенному билету, а еще были обновлены схемы вагонов.
Напомним, что Укрзализныця презентовала мобильное приложение, разработанное в сотрудничестве с Mastercard в августе прошлого года, с тех пор компания постоянно улучшает его работу и добавляет новые функции.
Список поездов УЗ Интерсити+:
- 731 (ИНТЕРСИТИ+) Днепр – Киев
- 743 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Львов
- 722 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Харьков
- 724 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Харьков
- 732 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Днепр
- 715 (ИНТЕРСИТИ+) Киев – Пшемысль
- 705 (ИНТЕРСИТИ+ )Киев – Пшемысль
- 712 (ИНТЕРСИТИ+) Краматорск – Киев
- 744 (ИНТЕРСИТИ+) Львов – Киев
- 33013 (ИНТЕРСИТИ+) Пшемысль – Киев
- 33017(ИНТЕРСИТИ+) Пшемысль – Киев
- 723 (ИНТЕРСИТИ+) Харьков – Киев
- 725 (ИНТЕРСИТИ+) Харьков – Киев
Перевозки на этих маршрутах осуществляются на скоростных поездах Hyundai Rotem, ЭКР-1 ("Тарпан"), Skoda EJ-675.