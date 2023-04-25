Знижка 10% на потяги УЗ Інтерсіті+ при бронюванні квитків туди-назад

Бонусом можна отримати знижку 10%. Але лише при бронюванні квитків туди-назад на швидкісні поїзди Інтерсіті+.

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Для отримання знижки 10% необхідно:

оновити додаток, або встановити завантаживши за цим посиланням;

забронювати квитки на потяг Інтерсіті+ туди-назад.

Знижку буде видно на останньому кроці бронювання перед оплатою. Зазначимо, що знижка не поширюється на потяги Інтерсіті.

Приклад бронювання квитків ІС+ Львів – Київ – Львів зі знижкою 10% / Скриншот з застосунку

Також в додатку з'явилася можливість додатково оформити перевізного документа (на багаж або тварин) до вже придбаного квитка, а ще було оновлено схеми вагонів.

Нагадаємо, що Укрзалізниця презентувала мобільний застосунок, що був розроблений у співпраці з Mastercard у серпні минулого року, відтоді компанія постійно покращує його роботу та додає нові функції.

Перелік потягів УЗ Інтерсіті+:

731 (ІНТЕРСІТІ+) Дніпро – Київ

743 (ІНТЕРСІТІ+) Київ – Львів

722 (ІНТЕРСІТІ+) Київ – Харків

724 (ІНТЕРСІТІ+) Київ – Харків

732 (ІНТЕРСІТІ+) Київ – Дніпро

715 (ІНТЕРСІТІ+) Київ – Пшемисль

705 (ІНТЕРСІТІ+ )Київ – Пшемисль

712 (ІНТЕРСІТІ+) Краматорськ – Київ

744 (ІНТЕРСІТІ+) Львів – Київ

33013 (ІНТЕРСІТІ+) Пшемисль – Київ

33017(ІНТЕРСІТІ+) Пшемисль – Київ

723 (ІНТЕРСІТІ+) Харків – Київ

725 (ІНТЕРСІТІ+) Харків – Київ

Перевезення на цих маршрутах здійснюються на швидкісних потягах Hyundai Rotem, ЕКр-1 ("Тарпан"), Skoda EJ-675.