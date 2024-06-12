Від початку повномасштабного вторгнення прихисток на території ЄС знайшли понад 4 мільйони українців. Вони успішно інтегруються у життя обраних країн. Зокрема, знаходять роботу або навіть відкривають власні бізнеси.

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Що пропонує Єврокомісія

Єврокомісія вважає, що є всі підстави, аби продовжити тимчасовий захист для українців до 2026 року. Повномасштабна війна триває. Люди продовжують прибувати на територію Європи у пошуку прихистку. Окрім того, мільйони українців залишаються у країнах ЄС.

Основна мета – забезпечити усіх, хто рятується від загарбницької війни Росії, прихистком у ЄС, а також надати майже 4,2 мільйонам осіб, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах-членах ЄС, усю можливу в нинішніх обставинах стабільність,

– мовиться у повідомленні.

Якщо тимчасовий захист продовжать, українці зможуть впевненіше будувати власне майбутнє. Зокрема, знатимуть, що щонайменше до 2026 року мають доступ до ринків праці, право на медичну та соціальну допомогу.

Статистика показує, що наразі лише приблизно 50% українців, які перебувають за кордоном, планують повернутися в Україну. Це вважають ще доволі оптимістичним сценарієм.