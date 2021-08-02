Як варіант, підставою для пропуску людини на кордоні може бути довідка про одужання від коронавірусу. Від моменту подолання захворювання має пройти від 28 днів до 6 місяців.

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Вимоги

ПЛР-тест на COVID-19 для перетину німецького кордону повинен бути зроблений не раніше як за 48 годин до мандрівки. Відрахування часу починається з моменту відбору проби.

Зроблені у Польщі тести визнаються, якщо вони перекладені однією з таких мов:

англійською;

німецькою;

французькою;

іспанською;

італійською.

Щодо щеплених проти коронавірусу осіб, то має пройти мінімум 14 днів після введення останньої дози вакцини, дозволеної в ЄС.

На кого не поширюються правила

Звільняються від обов'язкового пред'явлення документів такі категорії населення:

діти до 12 років;

прикордонні працівники;

особи, які професійно перевозять людей або вантажі;

люди, які в'їжджають до Німеччини у межах прикордонного руху (на час до 24 годин).

Зауважуємо, що проїзд транзитом по Німеччині не звільняє від обов'язку надати результати тесту.