Как вариант, основанием для пропуска человека на границе может быть справка о выздоровлении от коронавируса. С момента преодоления заболевания должно пройти от 28 дней до 6 месяцев.

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Требования

ПЦР-тест на COVID-19 для пересечения немецкой границы должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до путешествия. Отчисления времени начинается с момента отбора пробы.

Сделанные в Польше тесты признаются, если они на одном из следующих языков:

  • английском;
  • немецком;
  • французском;
  • испанском;
  • итальянском.

По поводу привитых против коронавируса людей, то должно пройти минимум 14 дней после введения последней дозы вакцины, разрешенной в ЕС.

На кого не распространяются правила

Освобождаются от обязательного предъявления документов такие категории населения:

  • дети до 12 лет;
  • пограничные работники;
  • лица, которые профессионально перевозят людей или грузы;
  • люди, которые въезжают в Германию в рамках приграничного движения (на время до 24 часов).
  • Напоминаем, что в ЕС разрешены такие вакцины: Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson.
  • Всего в Германии зафиксировано 3,78 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Более 3,65 миллиона человек выздоровели. Более 91,6 тысячи человек умерли.
  • Полную вакцинацию прошли 52,1% населения. Было введено 92,1 миллиона доз вакцин.
  • К усилению мер безопасности страны ЕС прибегают из-за рисков распространения штамма Дельта, который в 1,6 раза заразнее и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения.