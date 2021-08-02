Как вариант, основанием для пропуска человека на границе может быть справка о выздоровлении от коронавируса. С момента преодоления заболевания должно пройти от 28 дней до 6 месяцев .

Стоит знать Онлайн-переводы и безопасность: как оценить риски осуществления транзакций и предотвратить их

Требования

ПЦР-тест на COVID-19 для пересечения немецкой границы должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до путешествия. Отчисления времени начинается с момента отбора пробы.

Сделанные в Польше тесты признаются, если они на одном из следующих языков:

английском;

немецком;

французском;

испанском;

итальянском.

По поводу привитых против коронавируса людей, то должно пройти минимум 14 дней после введения последней дозы вакцины , разрешенной в ЕС.

На кого не распространяются правила

Освобождаются от обязательного предъявления документов такие категории населения:

дети до 12 лет;

пограничные работники;

лица, которые профессионально перевозят людей или грузы;

которые люди, которые въезжают в Германию в рамках приграничного движения (на время до 24 часов).

Замечаем, что проезд транзитом по Германии не освобождает от обязанности предоставить результаты теста.