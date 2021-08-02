Как вариант, основанием для пропуска человека на границе может быть справка о выздоровлении от коронавируса. С момента преодоления заболевания должно пройти от 28 дней до 6 месяцев.
Стоит знать Онлайн-переводы и безопасность: как оценить риски осуществления транзакций и предотвратить их
Требования
ПЦР-тест на COVID-19 для пересечения немецкой границы должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до путешествия. Отчисления времени начинается с момента отбора пробы.
Сделанные в Польше тесты признаются, если они на одном из следующих языков:
- английском;
- немецком;
- французском;
- испанском;
- итальянском.
По поводу привитых против коронавируса людей, то должно пройти минимум 14 дней после введения последней дозы вакцины, разрешенной в ЕС.
На кого не распространяются правила
Освобождаются от обязательного предъявления документов такие категории населения:
- дети до 12 лет;
- пограничные работники;
- лица, которые профессионально перевозят людей или грузы;
- люди, которые въезжают в Германию в рамках приграничного движения (на время до 24 часов).
- Напоминаем, что в ЕС разрешены такие вакцины: Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson.
- Всего в Германии зафиксировано 3,78 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Более 3,65 миллиона человек выздоровели. Более 91,6 тысячи человек умерли.
- Полную вакцинацию прошли 52,1% населения. Было введено 92,1 миллиона доз вакцин.
- К усилению мер безопасности страны ЕС прибегают из-за рисков распространения штамма Дельта, который в 1,6 раза заразнее и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения.