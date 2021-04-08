Змінили умови повернення українців додому: нові правила стосуються ПЛР-тестів

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Джерело:

МВС України

Кабмін вніс зміни до постанови щодо встановлення в Україні карантину. Правки стосуються перетину українського кордону іноземцями та українцями в умовах пандемії. Відтепер, ПЛР-тестування можна робити не за 48 годин до в'їзду, а за 72.

Для того, аби потрапити в Україну, іноземцям надалі потрібен поліс страхування – виключно від української компанії або іноземної, якщо вона має представництво в Україні. Цей поліс має покрити страхові витрати на лікування та обсервацію у разі інфікування COVID-19.

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Не обійдуться іноземці і без негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не більше, як за три доби до перетину кордону.

Яким категоріям іноземців не потрібен поліс страхування:

  • іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України,
  • особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту,
  • працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей,
  • водіям та членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членам екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членам поїзних і локомотивних бригад,
  • військовослужбовцям (підрозділів) збройних сил держав – членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.
Зверніть увагу! Негативний результат ПЛР-тесту не потрібен іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років.

Умови для перетину кордону українцями

Якщо українці мають негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, як за 72 години до в'їзду, то йти на самоізоляцію після перетину кордону їм не потрібно.

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Хто також звільнений від самоізоляції:

  • особи, які не досягли 12 років,
  • водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення,
  • члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад,
  • особи, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.
Важливо! Ці винятки можливі лише у випадку, якщо немає інформації про контакт людини з носієм коронавірусу.