Кабмін вніс зміни до постанови щодо встановлення в Україні карантину. Правки стосуються перетину українського кордону іноземцями та українцями в умовах пандемії. Відтепер, ПЛР-тестування можна робити не за 48 годин до в'їзду, а за 72.

Для того, аби потрапити в Україну, іноземцям надалі потрібен поліс страхування – виключно від української компанії або іноземної, якщо вона має представництво в Україні. Цей поліс має покрити страхові витрати на лікування та обсервацію у разі інфікування COVID-19.

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Не обійдуться іноземці і без негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не більше, як за три доби до перетину кордону.

Яким категоріям іноземців не потрібен поліс страхування:

іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України,

особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту,

працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей,

водіям та членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членам екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членам поїзних і локомотивних бригад,

військовослужбовцям (підрозділів) збройних сил держав – членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

Зверніть увагу! Негативний результат ПЛР-тесту не потрібен іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років.

Умови для перетину кордону українцями

Якщо українці мають негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, як за 72 години до в'їзду, то йти на самоізоляцію після перетину кордону їм не потрібно.

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Хто також звільнений від самоізоляції:

особи, які не досягли 12 років,

водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення,

члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад,

особи, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.