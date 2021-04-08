Змінили умови повернення українців додому: нові правила стосуються ПЛР-тестів
Кабмін вніс зміни до постанови щодо встановлення в Україні карантину. Правки стосуються перетину українського кордону іноземцями та українцями в умовах пандемії. Відтепер, ПЛР-тестування можна робити не за 48 годин до в'їзду, а за 72.
Джерело:МВС України
Для того, аби потрапити в Україну, іноземцям надалі потрібен поліс страхування – виключно від української компанії або іноземної, якщо вона має представництво в Україні. Цей поліс має покрити страхові витрати на лікування та обсервацію у разі інфікування COVID-19.
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Не обійдуться іноземці і без негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не більше, як за три доби до перетину кордону.
Яким категоріям іноземців не потрібен поліс страхування:
- іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України,
- особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту,
- працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей,
- водіям та членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членам екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членам поїзних і локомотивних бригад,
- військовослужбовцям (підрозділів) збройних сил держав – членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.
Умови для перетину кордону українцями
Якщо українці мають негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, як за 72 години до в'їзду, то йти на самоізоляцію після перетину кордону їм не потрібно.
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Хто також звільнений від самоізоляції:
- особи, які не досягли 12 років,
- водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення,
- члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад,
- особи, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.
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