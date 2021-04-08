Изменили условия возврата украинцев домой: новые правила касаются ПЦР-тестов
Кабмин внес изменения в постановление об установлении в Украине карантина. Правки касаются пересечения украинской границы иностранцами и украинцами в условиях пандемии. Отныне, ПЦР-тестирование можно делать не за 48 часов до въезда, а за 72.
Источник:МВД Украины
Для того, чтобы попасть в Украину, иностранцам в дальнейшем нужен полис страхования – исключительно от украинской компании или иностранной, если она имеет представительство в Украине. Этот полис должен покрыть страховые расходы на лечение и обсервацию в случае инфицирования COVID-19.
Ранее Кабмин отменил самоизоляцию для украинцев, приезжающих из-за границы на вакцинацию
Не обойдутся иностранцы и без отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более чем за трое суток до пересечения границы.
Каким категориям иностранцев не нужен полис страхования:
- иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины,
- лицам, признанным беженцами, или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите,
- работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей,
- водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные и маятниковые перевозки, членам экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад,
- военнослужащим (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.
Условия для пересечения границы украинцами
Если украинцы имеют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до въезда, то идти на самоизоляцию после пересечения границы им не нужно.
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Кто также освобожден от самоизоляции:
- лица, не достигшие 12 лет,
- водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки,
- члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад,
- лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.
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