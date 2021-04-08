Кабмин внес изменения в постановление об установлении в Украине карантина. Правки касаются пересечения украинской границы иностранцами и украинцами в условиях пандемии. Отныне, ПЦР-тестирование можно делать не за 48 часов до въезда, а за 72.

Для того, чтобы попасть в Украину, иностранцам в дальнейшем нужен полис страхования – исключительно от украинской компании или иностранной, если она имеет представительство в Украине. Этот полис должен покрыть страховые расходы на лечение и обсервацию в случае инфицирования COVID-19.

Ранее Кабмин отменил самоизоляцию для украинцев, приезжающих из-за границы на вакцинацию

Не обойдутся иностранцы и без отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более чем за трое суток до пересечения границы.

Каким категориям иностранцев не нужен полис страхования:

иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины,

лицам, признанным беженцами, или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите,

работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей,

водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные и маятниковые перевозки, членам экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад,

военнослужащим (подразделений) вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил.

Обратите внимание! Отрицательный результат ПЦР-теста не требуется иностранцам и лицам без гражданства, не достигших 12 лет.

Условия для пересечения границы украинцами

Если украинцы имеют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до въезда, то идти на самоизоляцию после пересечения границы им не нужно.

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Кто также освобожден от самоизоляции:

лица, не достигшие 12 лет,

водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки,

члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад,

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

Важно! Эти исключения возможны лишь в случае, если нет информации о контакте человека с носителем коронавируса.