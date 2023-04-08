Як працюватимуть супермаркети в Польщі на Великодні свята

В суботу, 8 квітня, супермаркети скоротять робочий день. А на Великдень купити продукти буде складніше, бо всі основні великі магазини будуть зачиненими.

Графік роботи супермаркетів у суботу перед Великоднем

Під час Великодніх свят у Польщі змінюються графіки роботи багатьох магазинів та підприємств, і субота не є винятком. Більшість магазинів скорочують графік роботи до 13:00. Так, Biedronka, Netto, Lidl, Auchan, Carrefour, та Kaufland закриваються о 13:00, а Stokrotka та Dino – о 13:00 та 13:30 відповідно. Єдиним винятком є мережа Żabka, де магазини працюватимуть до 14:00.

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У Велику суботу, також раніше зачиняться відділення Poczta Polska. Більшість працюватиме до 13:00, а цілодобові відділення – до 15:00.

Як працюватимуть магазини в понеділок після Великодня

Щодо Великоднього дня та Великоднього понеділка, то зробити покупки можна буде тільки там, де за прилавком стоїть власник. У таких магазинах, як Żabka, Carrefour Express та Lewiatan, будуть працювати окремі магазини.

Також будуть відкриті деякі місцеві магазини, аптеки, кафе, ресторани, паби, автозаправні станції, кінотеатри або музеї. Однак, перелік магазинів та закладів може відрізнятись у залежності від місця розташування та їхнього графіка роботи. Детальну інформацію про це краще уточнити в окремих закладах або на їхніх сайтах.

Наступна торгова неділя припадає на 30 квітня.