График работы супермаркетов в субботу перед Пасхой

Во время Пасхальных праздников в Польше меняются графики работы многих магазинов и предприятий, и суббота не исключение. Большинство магазинов сокращают график работы до 13:00. Так, Biedronka, Netto, Lidl, Auchan, Carrefour и Kaufland закрываются в 13:00, а Stokrotka и Dino – в 13:00 и 13:30 соответственно. Единственным исключением является сеть Żabka, где магазины будут работать до 14:00.

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В Великую субботу также ранее закроются отделения Poczta Polska. Большинство будет работать до 13:00, а круглосуточные отделения – до 15:00.

Как работать магазины в понедельник после Пасхи

Что касается Пасхального дня и Пасхального понедельника, то совершить покупки можно будет только там, где за прилавком стоит владелец. В таких магазинах, как Żabka, Carrefour Express и Lewiatan, будут работать отдельные магазины.

Также будут открыты некоторые местные магазины, аптеки, кафе, рестораны, пабы, автозаправочные станции, кинотеатры или музеи. Однако список магазинов и заведений может отличаться в зависимости от местоположения и их графика работы. Подробную информацию об этом лучше уточнить в отдельных заведениях или на их сайтах.

Следующее торговое воскресенье приходится на 30 апреля.