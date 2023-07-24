Так, компанія StressFreeCarRental зібрала дані про найпопулярніші аеропорти світу, щоб знайти найспокійніші гавані. У першій трійці опинилися Вільнюс, Біллунн та Люксембург.

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Фахівці вирішили сфокусуватися на загальній кількості мандрівників за рік, віддаленості від центру міста, цінах на паркування та рейтинг якості.

Пояснюють це так: що менше пасажирів, то менше стресу відчувають пасажири в аеропорту. Аналогічно, чим ближче до міста, тим дешевше транспорт і менше проблем. Мета була знайти найменш "стресовий" аеропорт.

Десятка найменш "стресових" вийшла такою:

Вільнюс (Литва), Біллунн (Данія), Люксембург (Люксембург), Менорка (Іспанія), ​​​Ганновер (Німеччина), ​​Ньюкасл (Велика Британія), ​​Корфу (Греція), ​​​Тронхейм (Норвегія), ​​​Турин (Італія), ​​​Кальярі-Ельмас (Італія).

Вільнюський аеропорт назвали одним із найменш "стресових" / Фото Skytrax

Які туристичні локації Європи найбільш переповнені

Цей літній сезон один із найбільш завантажених за всю історію. Туристам варто шукати альтернативу популярним локаціям, адже вони просто переповнені відвідувачами.

Експерти порталу The Thinking Traveller вивчили відгуки на спеціалізованих сайтах та у соцмережах за ключовими словами "занадто переповнено", "не проштовхнутися" тощо. До списку потрапили найбільш відвідувані пам'ятки в Європі.

Найбільше відгуків про натовпи отримали 10 наступних локацій:

Единбурзький замок, Шотландія; Букінгемський палац, Англія; Сіам Парк, Тенерифе, Іспанія; Гранд-канал, Венеція, Італія; Римські лазні, Бат, Англія; Лондонський Тауер, Англія; Лувр, Париж, Франція; Акрополь, Афіни, Греція; Британський музей, Лондон, Англія; Музей Орсе, Париж, Франція.

Також названі "найзавантаженіші" туристичні пам'ятки в популярних серед туристів Італії, Іспанії, Греції.

Очевидно, що відвідувати ці місця найкраще поза сезоном відпусток та свят, а також більше шансів роздивитися пам'ятки у будні.