Жителі яких польських міст почуваються найщасливішими: результати опитування

Компанії Otodom та ThinkCo з'ясували, мешканці яких міст в Польщі почуваються найщасливішими. В опитуванні взяли участь понад 35 000 поляків.

Соціальне опитування тривало з вересня 2021 року до лютого 2022 року, в рамках якого жителів Польщі запитували про їхній рівень задоволеності своїми містами. Учасники могли дати оцінку за шкалою від 1 (цілком нещасний) до 5 (максимально щасливий).

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Де жителі в Польщі найщасливіші, а де – ні

Так, за результатами опитування, найвищий рівень щастя у жителів Гдині, Гданська та Зелена-Гури. Внизу рейтингу, а відповідно найнещасливішими стали польські міста Ченстохова, Каліш і Руда-Шльонська.

Міські фактори, які позитивно впливають на рівень щастя поляків

Магазини поблизу (29%);

Хороші транспортні розв'язки (23,9%);

Місцева природа (21,7%);

Безпека (21,7%);

Розваги (21,1%).

Через що жителі Польщі почуваються нещасними

Високі ціни (36%);

Рівень шуму та чистоти повітря (23,9%);

Обмежений доступ до системи охорони здоров'я (22,2%);

Проблеми з громадським транспортом (22%).

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Варшава опинилася в середині рейтингу – її жителі засмучуються через стан довкілля, стосунки з сусідами та рівень безпеки у місті.Більшість поляків (57%) задоволені життям у своїх містах, а протилежної думки дотримуються 20,9% мешканців Польщі.