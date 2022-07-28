Жителі яких польських міст почуваються найщасливішими: результати опитування
28 липня 2022 , 12:08Читать новость на русском
Джерело:Otodom
Компанії Otodom та ThinkCo з'ясували, мешканці яких міст в Польщі почуваються найщасливішими. В опитуванні взяли участь понад 35 000 поляків.
Соціальне опитування тривало з вересня 2021 року до лютого 2022 року, в рамках якого жителів Польщі запитували про їхній рівень задоволеності своїми містами. Учасники могли дати оцінку за шкалою від 1 (цілком нещасний) до 5 (максимально щасливий).
Це цікаво Цілі не дають опускати руки, – блогер і волонтер Сергій Пех про те, як влаштував життя у Польщі
Де жителі в Польщі найщасливіші, а де – ні
Так, за результатами опитування, найвищий рівень щастя у жителів Гдині, Гданська та Зелена-Гури. Внизу рейтингу, а відповідно найнещасливішими стали польські міста Ченстохова, Каліш і Руда-Шльонська.До слова! Варшава опинилася в середині рейтингу – її жителі засмучуються через стан довкілля, стосунки з сусідами та рівень безпеки у місті.
Міські фактори, які позитивно впливають на рівень щастя поляків
- Магазини поблизу (29%);
- Хороші транспортні розв'язки (23,9%);
- Місцева природа (21,7%);
- Безпека (21,7%);
- Розваги (21,1%).
Через що жителі Польщі почуваються нещасними
- Високі ціни (36%);
- Рівень шуму та чистоти повітря (23,9%);
- Обмежений доступ до системи охорони здоров'я (22,2%);
- Проблеми з громадським транспортом (22%).
Вам може бути цікаво – Скільки відсотків українців не планують повертатися з-за кордону: дивіться відео