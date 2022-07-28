Соціальне опитування тривало з вересня 2021 року до лютого 2022 року, в рамках якого жителів Польщі запитували про їхній рівень задоволеності своїми містами. Учасники могли дати оцінку за шкалою від 1 (цілком нещасний) до 5 (максимально щасливий).

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Де жителі в Польщі найщасливіші, а де – ні

Так, за результатами опитування, найвищий рівень щастя у жителів Гдині, Гданська та Зелена-Гури. Внизу рейтингу, а відповідно найнещасливішими стали польські міста Ченстохова, Каліш і Руда-Шльонська.

Міські фактори, які позитивно впливають на рівень щастя поляків

  • Магазини поблизу (29%);
  • Хороші транспортні розв'язки (23,9%);
  • Місцева природа (21,7%);
  • Безпека (21,7%);
  • Розваги (21,1%).

Через що жителі Польщі почуваються нещасними

  • Високі ціни (36%);
  • Рівень шуму та чистоти повітря (23,9%);
  • Обмежений доступ до системи охорони здоров'я (22,2%);
  • Проблеми з громадським транспортом (22%).

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