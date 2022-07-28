Социальный опрос продолжался с сентября 2021 года до февраля 2022 года, в рамках которого жители Польши спрашивали об их уровне удовлетворенности своими городами. Участники могли дать оценку по шкале от 1 (вполне несчастный) до 5 (максимально счастливый).

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Где жители в Польше самые счастливые, а где нет

Так, по результатам опроса, самый высокий уровень счастья у жителей Гдыни, Гданьска и Зелена-Гуры. Внизу рейтинга, а соответственно самыми несчастливыми стали польские города Ченстохова, Калиш и Руда-Шленска.

Городские факторы, положительно влияющие на уровень счастья поляков

  • Магазины поблизости (29%);
  • Хорошие транспортные развязки (23,9%);
  • Местная природа (21,7 %);
  • Безопасность (21,7%);
  • Развлечения (21,1%).

Из-за чего жители Польши чувствуют себя несчастными

  • Высокие цены (36%);
  • Уровень шума и чистоты воздуха (23,9%);
  • Ограниченный доступ к системе здравоохранения (22,2%);
  • Трудности с публичным транспортом (22%).

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