Житло для українців в Німеччині: відтепер знайти його легше
Джерело:"Ukrainian Future"
Відтепер пошук квартири для українських біженців у Німеччині полегшується. В країні стартувала нова програма з пошуку житла.
За допомогою нової онлайн-платформи усі охочі зможуть легко обрати варіант житла та залишити заявку. Дізнайтеся всі деталі федеральної програми пошуку житла – далі в матеріалі.
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Програма HelfendeWände: що відомо
Для українських біженців у Німеччині стартувала федеральна програма пошуку житла. Уряд створив цифрову платформу, що пропонує українцям можливість швидко і легко знайти безпечне житло в Німеччині.
Німецько-українська асоціація "Ukrainian Future" повідомляє, що насамперед такі кроки пов'язані із тим, що Німеччині стає все складніше приймати та надавати житло біженцям з України. Через постійний приплив нових біженців Німецька влада потребувала знайти новий підхід до забезпечення українців житлом.
Саме тому Wunderflats спільно з Федеральним міністерством внутрішніх справ і некомерційною організацією ProjectTogether запустили кампанію #HelfendeWände.
Як знайти безплатне житло на платформі?
На сайті проєкту helfendewaende.de, що доступний українською та російською мовами, простий та зрозумілий функціонал, а тому подати заяву та знайти житло дуже легко. Крім цього, на сайті можна:
- знайти та забронювати вподобані варіанти житла;
- відстежувати статус всіх заяв;
- обмінятись контактами з орендодавцем та узгодити деталі перед заселенням.