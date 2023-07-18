С помощью новой платформы онлайн все желающие смогут легко выбрать вариант жилья и оставить заявку. Узнайте все детали федеральной программы поиска жилья – далее в материале.

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Программа HelfendeWände: что известно

Для украинских беженцев в Германии стартовала федеральная программа по поиску жилья. Правительство создало цифровую платформу, которая предлагает украинцам возможность быстро и легко найти безопасное жилье в Германии.

Немецко-украинская ассоциация "Ukrainian Future" сообщает, что, прежде всего, такие шаги связаны с тем, что Германии становится все сложнее принимать и предоставлять жилье беженцам из Украины. Из-за постоянного прилива новых беженцев Немецкие власти потребовали найти новый подход к обеспечению украинцев жильем.

Именно поэтому Wunderflats совместно с Федеральным министерством внутренних дел и некоммерческой организацией ProjectTogether запустили кампанию. #HelfendeWände.

Как найти бесплатное жилье на платформе?

На сайте проекта helfendewaende.de, доступный на украинском и русском языках, простой и понятный функционал, поэтому подать заявление и найти жилье очень легко. Кроме этого, на сайте можно:

найти и забронировать понравившиеся варианты жилья;

отслеживать статус всех заявлений;

обменяться контактами с арендодателем и согласовать детали перед заселением.

Обратите внимание! В случае принятия заявки, пользователю необходимо будет подтвердить свой запрос, чтобы уведомить арендодателя об актуальной заинтересованности жильем. Также сервис позволяет обнаружить как бесплатное, так и платное жилье.