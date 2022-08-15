Так, середня вартість оренди житла у Варшаві злетіла спочатку через наплив українських біженців, а тепер ще й через ажіотаж, пов'язаний з початком навчального року. Тож студентам варшавських вишів не дешево буде винаймати навіть ліжко-місце в гуртожитку, не говорячи вже про окрему кімнату чи цілу квартиру.

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Три варіанти винайму житла для студентів у Варшаві

Отож, тим, кому для навчання у варшавському виші потрібно знайти ще й житло, можуть розраховувати на кімнату у квартирі, місце у студентському або приватному гуртожитку.

Окрема кімната у квартирі

Насамперед слід сказати, що багато студентів не готові віддавати більш як 600 – 700 злотих на місяць за кімнату, при тому, що ціни стартують приблизно від 1000 злотих. За таку вартість пропонують крихітну кімнатку на 6 квадратних метрів. Звісно, декому щастить знайти значно дешевші варіанти, але часто в такому випадку орендарі жертвують не зовсім належним умовами проживання.

Крім цього, винайняти кімнату в квартирі не просто ще з тієї причини, що власники не хочуть брати неплатоспроможних людей. А далеко не кожен студент може похизуватися стабільним доходом.

Місце в гуртожитку

Залишаються гуртожитки від ВНЗ та приватні гуртожитки. Втім, і тут не все так просто, адже ВНЗ, де навчається близько 40 000 студентів, пропонує лише близько 3 000 місць в гуртожитку. Вартість проживання залежить від кількості осіб у кімнаті і може варіюватися від 500 до 800 злотих на місяць.

Крім цього, студенти часто заселяються у приватні гуртожитки. Цей варіант також не з бюджетних. Кімната на 16 метрів квадратних, де вільно може жити двоє осіб, обійдеться у 2400 злотих на місяць. Однак перевагою є те, що орендарі матимуть в розпорядженні власну ванну кімнату та невеличку кухню.

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