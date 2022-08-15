Так, средняя стоимость аренды жилья в Варшаве взлетела сначала из-за наплыва украинских беженцев, а теперь еще и из-за ажиотажа, связанного с началом учебного года. Поэтому студентам варшавских вузов не дешево будет снимать даже койко-место в общежитии, не говоря уже об отдельной комнате или целой квартире.

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Три варианта аренды жилья для студентов в Варшаве

Тем, кому для обучения в варшавском вузе нужно найти еще и жилье, могут рассчитывать на комнату в квартире, место в студенческом или частном общежитии.

Отдельная комната в квартире

Прежде всего следует сказать, что многие студенты не готовы отдавать более 600 – 700 злотых в месяц за комнату, при том, что цены стартуют примерно от 1000 злотых. За такую ​​стоимость предлагают крошечную комнатку на 6 квадратных метров. Конечно, некоторым удается найти гораздо более дешевые варианты, но часто в таком случае арендаторы жертвуют не совсем должным условиям проживания.

Кроме этого, снять комнату в квартире не просто по той причине, что владельцы не хотят брать неплатежеспособных людей. А далеко не каждый студент может похвастаться стабильным доходом.

Место в общежитии

Остаются общежития от вузов и частные общежития . Впрочем, и здесь не все так просто, ведь вуз, где учится около 40 000 студентов, предлагает всего около 3 000 мест в общежитии. Стоимость проживания зависит от количества человек в комнате и может варьироваться от 500 до 800 злотых в месяц.

Кроме того, студенты часто заселяются в частные общежития. Этот вариант тоже не из бюджетных. Комната на 16 квадратных метров, где свободно может жить два человека, обойдется в 2400 злотых в месяц. Однако преимуществом является то, что арендаторы будут располагать собственной ванной комнатой и небольшой кухней.