Обережно, пернаті: жителів Варшави попереджають про напади ворон на людей та домашніх тварин

Зараз у столиці Польщі побільшало випадків агресивної поведінки ворон. Орнітологи кажуть, що пернатих провокує природне бажання захистити своїх пташенят.

Чимало жителів Варшави вже постраждали він нападів ворон. Про небезпеку через цих птахів повідомили жителі різних районів столиці, найбільше – з Середмістя, Урсинува, Мокотува, Охоти, Прага-Полуднє.

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Чому варшавські ворони нападають на людей

Увага! Хвилину тому ворони напали на мою дочку і собаку на вулиці Suzina. Клювали дочка по голові, а собаці хотіли виколоти око. Я попередив дітей, що грають у дворі. Один з хлопчиків зізнався, що на нього недавно напала ворона. Вона подряпала йому око. Бережіть себе, дітей і тварин!

– повідомлення в одній з груп жителів Жолібожі.

Доктор Анджей Крушевіч, директор Варшавського зоопарку та орнітолог, пояснює, що ворожість птахів в цей час року не є незвичайним явищем. Це трапляється щороку, бо пташенята покидають гнізда, а дорослі птахи нервують і стають агресивними. Таким чином пернаті захищають своїх малюків від усіх, кого вважають загрозою.Особливо агресія проявляється у відношенні до собак.

Наразі жителям Варшави рекомендують уникати місць скупчення ворон та тих точок, де раніше відбувалися напади.

Жителів Варшави попереджають про напади ворон на людей та домашніх тварин / Фото Pexels