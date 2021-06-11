Многие жители Варшавы уже пострадали он нападений ворон. Об опасности из-за этих птиц сообщили жители разных районов столицы, больше всего – в Средместье , Праге-Полудне, Урсынуве, Мокотуве и Охоте.

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Почему варшавские вороны нападают на людей

Внимание! Минуту назад вороны напали на мою дочь и собаку на улице Suzina. Клевали дочь по голове, а собаке хотели выколоть глаз. Я предупредил детей, играющих во дворе. Один из мальчиков признался, что его недавно напала ворона. Она поцарапала ему глаз. Берегите себя, детей и животных!

– сообщение в одной из групп жителей Жолибоже.

Доктор Анджей Крушевич , директор Варшавского зоопарка и орнитолог, объясняет, что враждебность птиц в это время года не является необычным явлением. Это случается каждый год, потому что птенцы покидают гнезда, а взрослые птицы нервничают и становятся агрессивными. Таким образом пернатые защищают своих детей от всех, кого считают угрозой. Особенно агрессия проявляется в отношении к собакам.

Сейчас жителям Варшавы рекомендуют избегать мест скопления ворон и тех точек, где ранее происходили нападения.