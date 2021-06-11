Чимало жителів Варшави вже постраждали він нападів ворон. Про небезпеку через цих птахів повідомили жителі різних районів столиці, найбільше – з Середмістя, Урсинува, Мокотува, Охоти, Прага-Полуднє.

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Чому варшавські ворони нападають на людей

Увага! Хвилину тому ворони напали на мою дочку і собаку на вулиці Suzina. Клювали дочка по голові, а собаці хотіли виколоти око. Я попередив дітей, що грають у дворі. Один з хлопчиків зізнався, що на нього недавно напала ворона. Вона подряпала йому око. Бережіть себе, дітей і тварин!

– повідомлення в одній з груп жителів Жолібожі.

Доктор Анджей Крушевіч, директор Варшавського зоопарку та орнітолог, пояснює, що ворожість птахів в цей час року не є незвичайним явищем. Це трапляється щороку, бо пташенята покидають гнізда, а дорослі птахи нервують і стають агресивними. Таким чином пернаті захищають своїх малюків від усіх, кого вважають загрозою.Особливо агресія проявляється у відношенні до собак.

Наразі жителям Варшави рекомендують уникати місць скупчення ворон та тих точок, де раніше відбувалися напади.

Жителів Варшави попереджають про напади ворон на людей та домашніх тварин / Фото Pexels