Загалом, людям, які збираються до Європи, можна не турбуватися про якість водопровідної води, бо в переліку країн, де її можна вживати, представлені більшість регіонів Європи. Сам список містить назви 30 держав.

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В яких країнах безпечно пити воду з-під крана

Від Ісландії до Мальти вода з-під крана є цілком придатною для постійного вживання.

З країн центральної Європи безпечною водопровідною водою можуть похвалитися такі держави:

Австрія;

Німеччина;

Польща;

Чехія;

Словенія;

Швейцарія.

Можна не хвилюватися про якість проточної води також жителям західних регіонів, а саме:

Великобританії;

Франції;

Нідерландів;

Бельгії;

Люксембурга;

Ліхтенштейна;

Ірландії.

Що стосується південної частини Європи, то якісна водопровідна вода доступна у:

Андоррі;

Ватикані;

Гібралтарі;

Греції;

Іспанії;

Італії;

Македонії;

Мальті;

Монако;

Португалії;

Сан-Марино.

Північна Європа здавна славиться чистими водами, тож не дивно, що усі південноєвропейські країни забезпечені чистою водопровідною водою. До цих країн належать:

Данія;

Ісландія;

Норвегія;

Фінляндія;

Швеція;

Латвія.

Де не можна пити воду з-під крана

Небезпечно вживати водопровідну воду в таких країнах:

Україна;

Албанія;

Білорусь;

Боснія і Герцеговина;

Болгарія;

Хорватія;

Кіпр;

Естонія;

Угорщина;

Литва;

Молдова;

Чорногорія;

Румунія;

Росія;

Сербія;

Словаччина;

Туреччина.

В більшості країн Європи вода з-під крана є придатною для вживання / Фото Pexels