Загалом, людям, які збираються до Європи, можна не турбуватися про якість водопровідної води, бо в переліку країн, де її можна вживати, представлені більшість регіонів Європи. Сам список містить назви 30 держав.
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В яких країнах безпечно пити воду з-під крана
Від Ісландії до Мальти вода з-під крана є цілком придатною для постійного вживання.
З країн центральної Європи безпечною водопровідною водою можуть похвалитися такі держави:
- Австрія;
- Німеччина;
- Польща;
- Чехія;
- Словенія;
- Швейцарія.
Можна не хвилюватися про якість проточної води також жителям західних регіонів, а саме:
- Великобританії;
- Франції;
- Нідерландів;
- Бельгії;
- Люксембурга;
- Ліхтенштейна;
- Ірландії.
Що стосується південної частини Європи, то якісна водопровідна вода доступна у:
- Андоррі;
- Ватикані;
- Гібралтарі;
- Греції;
- Іспанії;
- Італії;
- Македонії;
- Мальті;
- Монако;
- Португалії;
- Сан-Марино.
Північна Європа здавна славиться чистими водами, тож не дивно, що усі південноєвропейські країни забезпечені чистою водопровідною водою. До цих країн належать:
- Данія;
- Ісландія;
- Норвегія;
- Фінляндія;
- Швеція;
- Латвія.
Де не можна пити воду з-під крана
Небезпечно вживати водопровідну воду в таких країнах:
- Україна;
- Албанія;
- Білорусь;
- Боснія і Герцеговина;
- Болгарія;
- Хорватія;
- Кіпр;
- Естонія;
- Угорщина;
- Литва;
- Молдова;
- Чорногорія;
- Румунія;
- Росія;
- Сербія;
- Словаччина;
- Туреччина.
В більшості країн Європи вода з-під крана є придатною для вживання / Фото Pexels