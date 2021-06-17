Загалом, людям, які збираються до Європи, можна не турбуватися про якість водопровідної води, бо в переліку країн, де її можна вживати, представлені більшість регіонів Європи. Сам список містить назви 30 держав.

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В яких країнах безпечно пити воду з-під крана

Від Ісландії до Мальти вода з-під крана є цілком придатною для постійного вживання.

З країн центральної Європи безпечною водопровідною водою можуть похвалитися такі держави:

  • Австрія;
  • Німеччина;
  • Польща;
  • Чехія;
  • Словенія;
  • Швейцарія.

Можна не хвилюватися про якість проточної води також жителям західних регіонів, а саме:

  • Великобританії; 
  • Франції; 
  • Нідерландів; 
  • Бельгії; 
  • Люксембурга;
  • Ліхтенштейна;
  • Ірландії.

Що стосується південної частини Європи, то якісна водопровідна вода доступна у:

  • Андоррі; 
  • Ватикані; 
  • Гібралтарі; 
  • Греції; 
  • Іспанії; 
  • Італії; 
  • Македонії; 
  • Мальті;
  • Монако; 
  • Португалії;
  • Сан-Марино.

Північна Європа здавна славиться чистими водами, тож не дивно, що усі південноєвропейські країни забезпечені чистою водопровідною водою. До цих країн належать:

  • Данія; 
  • Ісландія; 
  • Норвегія; 
  • Фінляндія; 
  • Швеція;
  • Латвія.

Де не можна пити воду з-під крана

Небезпечно вживати водопровідну воду в таких країнах:

  • Україна; 
  • Албанія; 
  • Білорусь; 
  • Боснія і Герцеговина; 
  • Болгарія; 
  • Хорватія; 
  • Кіпр; 
  • Естонія; 
  • Угорщина; 
  • Литва; 
  • Молдова; 
  • Чорногорія; 
  • Румунія; 
  • Росія; 
  • Сербія; 
  • Словаччина;
  • Туреччина. 

В більшості країн Європи вода з-під крана є придатною для вживання / Фото Pexels