В общем, людям, которые собираются в Европу, можно не беспокоиться о качестве водопроводной воды, потому что в списке стран, где ее можно употреблять, представленные большинство регионов Европы. Сам список содержит названия 30 государств.

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В каких странах безопасно пить воду из-под крана

От Исландии до Мальты вода из-под крана является вполне пригодной для постоянного употребления.

Из стран Центральной Европы безопасной водопроводной водой могут похвастаться следующие государства:

  • Австрия;
  • Германия;
  • Польша;
  • Чехия;
  • Словения;
  • Швейцария.

Можно не волноваться о качестве проточной воды также жителям западных регионов, а именно:

  • Великобритании; 
  • Франции; 
  • Нидерландов; 
  • Бельгии; 
  • Люксембурга;
  • Лихтенштейна;
  • Ирландии.

Что касается южной части Европы, то качественная водопроводная вода доступна в:

  • Андорре; 
  • Ватикане; 
  • Гибралтаре; 
  • Греции; 
  • Испании; 
  • Италии; 
  • Македонии; 
  • Мальте;
  • Монако; 
  • Португалии;
  • Сан-Марино.

Северная Европа издавна славится чистыми водами, поэтому не удивительно, что все южноевропейские страны обеспечены чистой водопроводной водой. К этим странам относятся:

  • Дания; 
  • Исландия; 
  • Норвегия; 
  • Финляндия; 
  • Швеция;
  • Латвия.

Где нельзя пить воду из-под крана

Опасно употреблять водопроводную воду в следующих странах:

  • Украина; 
  • Албания; 
  • Беларусь; 
  • Босния и Герцеговина; 
  • Болгария; 
  • Хорватия; 
  • Кипр; 
  • Эстония; 
  • Венгрия; 
  • Литва; 
  • Молдова; 
  • Черногория; 
  • Румыния; 
  • Россия; 
  • Сербия; 
  • Словакия;
  • Турция. 

В большинстве стран Европы вода из-под крана пригодна для употребления / Фото Pexels