Втім, все ж є напрямки, де враження не зіпсують натовпи туристів. Про 9 таких місць розповіла тревел-журналістка, авторка Lonely Planet і ведуча подкасту Travel Goals Портія Джонс, яка об'їздила 35 країн Європи.

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9 найкращих курортів без натовпу туристів

Зростання поширення соціальних мереж і легкість міжнародних подорожей погіршили ситуацію, що призвело до величезного надмірного туризму. Останніми роками ситуація стала особливо жахливою в таких популярних містах, як Венеція, Барселона та Амстердам, які щосили справляються з попитом відвідувачів.

Вузьким вуличкам та історичним площам, спроєктованим багато століть тому, важко прийняти сучасну хвилю туристів. Венеція, наприклад, запровадила суворі заходи для обмеження кількості відвідувачів, включаючи плату за вхід для туристів і обмеження доступу до популярних місць.



Венеція вже цілеспрямовано встромляють палиці в колеса туристам / Фото Unsplash

Враховуючи зневагу до туристів у більш популярних напрямках, ніколи не було найкращого часу для дослідження менш відомих місць, які пропонують увесь шарм, історію та красу своїх більш відомих аналогів.

Чим більше я подорожую Європою, тим більше оцінюю трохи менш відомі міста, курортні містечка та крихітні села, де можна сховатися від натовпу та високих цін,

– каже Портія Джонс.

Ось 9 "не переповнених" напрямків, де варто відпочити в Європі цього літа: