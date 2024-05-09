Планувати літню відпустку варто вже. Зокрема, тревел-експерти рекомендують не зволікати з бронюванням квитків та помешкання. Тому найкраще обрати маршрут для себе просто зараз. Закордон 24 розповідає про найбільш недооцінені міста ЄС, які водночас – must visit.

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Любляна

Найбільш недооцінена столиця ЄС. Місто чарівників та драконів з майже тисячолітньою історією. Любляна має все, що необхідно для відпочинку: камерне старе місто; Люблянський град, який сміливо конкурує з найкрасивішими замками Європи; річку зі старовинними мостами. Один з них – міст Дракона – особливо символічний. Кажуть, що там здійснюються усі загадані бажання.



Любляна як мистецтво / Unsplash

Ерфурт

Древнє німецьке містечко є справжнім серцем Тюрингії. Потрапляючи туди, наче телепортуєшся на століття у минуле. В часи, коли університет Ерфурта був одним з найпопулярніших у Європі й там навчалися ті, про кого зараз ми читаємо у підручниках з історії. Старовинна частина Ерфурта нагадує музей просто неба. Казкові будиночки з поетичними назвами, затишні кав'ярні та маленькі книгарні зачаровують мандрівників. Окрім того, туристів закликають прогулятися мостом торговців (йому 700 років) та відвідати кафедральний собор.



В Ерфурті можна відчути справжній вайб dark academia / Unsplash

Оденсе

Найзагадковіше місто на данському острові Фюн. Саме воно подарувало світові легендарного казкаря Ганса Християна Андерсена. Загублене у Балтійському морі Оденсе наче зійшло зі сторінок збірника казок. Місцеві кольорові будиночки ваблять око, а скульптури героїв Андерсена змушують повірити: диво – зовсім близько. Можливо, щоб його побачити, варто просто звернути за ріг сусідньої кав'ярні.



Оденсе – дім казок / Getty images

Сараєво

Столиця Боснії і Герцеговини та "балканський Єрусалим". Місто вирізняється східним колоритом та поєднанням культур. Розташоване на місці Міляцка Сараєво нагадує скарбничку з дивами. Старовинні вулички, храми, мечеті, базари з ласощами та прянощами, нічні клуби, ресторани, у яких подають фантастичну пахлаву, – кожен тут знайде своє особисте місце. Окрім того, Сараєво називають найдешевшим містом Європи, тому мандрівку можна спланувати дуже бюджетно.



Сараєво має унікальний колорит / Getty images

Брно

Хоча всі дороги мандрівників у Чехії зазвичай ведуть до Праги, старовинне та дружнє Брно теж має чим вразити. Зокрема, варто відвідати середньовічний замок Шпілберк та собор Святих Петра та Павла. Окрім того, туристів закликають прогулятися площею Свободи, де відбуваються головні святкування міста та працюють ярмарки.