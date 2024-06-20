Жінка була роздратована скаргами батьків

У вірусному дописі "Am I The A**hole", жінка пояснила, що відправила своїх батьків у відпустку на Кауаї, щоб подякувати їм за те, що вони піклуються про її дітей – їх у неї 4. Але деякі витрати їм довелося оплатити самотужки, що їх не дуже задовольнило.

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За словами жінка, їхня п'ятиденна відпустка на острові також відбулася під час їхньої 36-ї річниці весілля, і в знак подяки вони з чоловіком оплатили "авіаквитки, готель і оренду автомобіля". Однак вона стверджувала, що чула лише скарги від своїх батьків на вартість їжі відтоді, як вони приземлилися на Гаваях.

Все, що я майже чула від них, це те, наскільки дорога їхня їжа. Ні подяки, ні навіть смайла, ні позитивних зауважень,

— написала вона.

Поруч із публікацією вона додала скриншот своїх повідомлень із батьком. Під час обміну текстовими повідомленнями він надіслав їй фотографію загальної вартості їжі в ресторані, яка склала 104,31 долара.

"Припини скаржитися, що ти в раю на безплатну відпустку", – відповіла вона на фото, на що її тато написав у відповідь: "Наша НАЙДЕШЕВША їжа коштувала 40 доларів. Майже 50 – 60 доларів скрізь".

Жінка зухвало відповіла: "Добре, тоді помітила, що я відправлю вас до Арканзасу для вашої наступної поїздки". "Квартира тут була б розумнішою, тоді можна було б приготувати кілька страв", — додав її батько.



Жінка ділиться розчаруванням через скарги батьків під час оплачуваної відпустки на Гаваях / Скриншот з фейсбуку жінки

У дописі вона запитала у своїх читачів, чи була не права, коли її "так роздратували" повідомлення від батьків, які "скаржилися на вартість їжі". Ось, що написали інші користувачі:

"Я б почувався точно так само. Це найбільш правомірна, егоїстична річ, яку я бачив за останній час. Я б без зупинки писав, як я вдячний за ту поїздку".

"Я б не робив цього знову, якби вони збиралися тільки скаржитися".

"Я буквально не можу уявити собі отримати такий гарний подарунок і нічого не робити, крім як скаржитися на нього... Смішно".

"Так, це надзвичайно щедро, але якщо вони не можуть дозволити собі їсти, перебуваючи там, це буде дуже погано".

"Якщо вони можуть собі це дозволити, їм потрібно просто насолоджуватися і бути вдячними. Якщо це для них дійсно фінансова боротьба, то треба було подумати про це".

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