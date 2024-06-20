Жінка була роздратована скаргами батьків
У вірусному дописі "Am I The A**hole", жінка пояснила, що відправила своїх батьків у відпустку на Кауаї, щоб подякувати їм за те, що вони піклуються про її дітей – їх у неї 4. Але деякі витрати їм довелося оплатити самотужки, що їх не дуже задовольнило.
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За словами жінка, їхня п'ятиденна відпустка на острові також відбулася під час їхньої 36-ї річниці весілля, і в знак подяки вони з чоловіком оплатили "авіаквитки, готель і оренду автомобіля". Однак вона стверджувала, що чула лише скарги від своїх батьків на вартість їжі відтоді, як вони приземлилися на Гаваях.
Все, що я майже чула від них, це те, наскільки дорога їхня їжа. Ні подяки, ні навіть смайла, ні позитивних зауважень,
— написала вона.
Поруч із публікацією вона додала скриншот своїх повідомлень із батьком. Під час обміну текстовими повідомленнями він надіслав їй фотографію загальної вартості їжі в ресторані, яка склала 104,31 долара.
"Припини скаржитися, що ти в раю на безплатну відпустку", – відповіла вона на фото, на що її тато написав у відповідь: "Наша НАЙДЕШЕВША їжа коштувала 40 доларів. Майже 50 – 60 доларів скрізь".
Жінка зухвало відповіла: "Добре, тоді помітила, що я відправлю вас до Арканзасу для вашої наступної поїздки". "Квартира тут була б розумнішою, тоді можна було б приготувати кілька страв", — додав її батько.
Жінка ділиться розчаруванням через скарги батьків під час оплачуваної відпустки на Гаваях / Скриншот з фейсбуку жінки
У дописі вона запитала у своїх читачів, чи була не права, коли її "так роздратували" повідомлення від батьків, які "скаржилися на вартість їжі". Ось, що написали інші користувачі:
- "Я б почувався точно так само. Це найбільш правомірна, егоїстична річ, яку я бачив за останній час. Я б без зупинки писав, як я вдячний за ту поїздку".
- "Я б не робив цього знову, якби вони збиралися тільки скаржитися".
- "Я буквально не можу уявити собі отримати такий гарний подарунок і нічого не робити, крім як скаржитися на нього... Смішно".
- "Так, це надзвичайно щедро, але якщо вони не можуть дозволити собі їсти, перебуваючи там, це буде дуже погано".
- "Якщо вони можуть собі це дозволити, їм потрібно просто насолоджуватися і бути вдячними. Якщо це для них дійсно фінансова боротьба, то треба було подумати про це".
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