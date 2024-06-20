Женщина была раздражена жалобами родителей
В вирусном посте "Am I The A**hole", женщина объяснила, что отправила своих родителей в отпуск на Кауаи, чтобы поблагодарить их за заботу о ее детях – их у нее 4. Но некоторые расходы им пришлось оплатить самостоятельно, что их не очень удовлетворило.
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По словам женщина, их пятидневный отпуск на острове также состоялся во время их 36-й годовщины свадьбы, и в знак благодарности они с мужем оплатили "авиабилеты, отель и аренду автомобиля". Однако она утверждала, что слышала лишь жалобы от своих родителей на стоимость еды с тех пор, как они приземлились на Гавайях.
Все, что я почти слышала от них, это то, насколько дорогая их еда. Ни благодарности, ни даже смайла, ни положительных замечаний,
– написала она.
Рядом с публикацией она добавила скриншот своих сообщений с отцом. Во время обмена текстовыми сообщениями он прислал ей фотографию общей стоимости еды в ресторане, которая составила 104,31 доллара.
"Перестань жаловаться, что ты в раю на бесплатный отпуск", – ответила она на фото, на что ее папа написал в ответ: "Наша самая дешевая еда стоила 40 долларов. Почти 50 – 60 долларов везде".
Женщина дерзко ответила: "Хорошо, тогда заметила, что я отправлю вас в Арканзас для вашей следующей поездки". "Квартира здесь была бы разумнее, тогда можно было бы приготовить несколько блюд", – добавил ее отец.
Женщина делится разочарованием из-за жалоб родителей во время оплачиваемого отпуска на Гавайях / Скриншот из фейсбука женщины
В заметке она спросила у своих читателей, была ли не права, когда ее "так разозлили" сообщения от родителей, которые "жаловались на стоимость еды". Вот, что написали другие пользователи:
- "Я бы чувствовал себя точно так же. Это самая правомерная, эгоистичная вещь, которую я видел за последнее время. Я бы без остановки писал, как я благодарен за ту поездку".
- "Я бы не делал этого снова, если бы они собирались только жаловаться".
- "Я буквально не могу представить себе получить такой хороший подарок и ничего не делать, кроме как жаловаться на него... Смешно".
- "Да, это чрезвычайно щедро, но если они не могут позволить себе есть, находясь там, это будет очень плохо".
- "Если они могут себе это позволить, им нужно просто наслаждаться и быть благодарными. Если это для них действительно финансовая борьба, то надо было подумать об этом".
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