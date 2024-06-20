Варто зауважити, що до каменів Стоунхенджу заборонено навіть торкатися. Іноді туристи порушують це правило, однак їх зупиняють охоронці величного місця або й самі відвідувачі. Доки тисячі людей роблять все можливе, аби зберегти Стоунхендж, знаходяться й ті, хто намагається його зруйнувати, прикриваючись за благородною метою.

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Стоунхендж залили помаранчевою фарбою

Кадри, як так звані екоактивісти обливають Стоунхендж помаранчевою фарбою, облетіли весь світ. Люди шоковані та обурені. Відомо, що участь у варварській акції взяли двоє: 21-річна студентка Оксфорду Ніам Лінч та 73-річний чоловік на ім'я Раджан Найду. Обоє представляють Just Stop Oil – кліматичний рух, який більше руйнує, аніж вберігає.

Туристи, які саме милувалися Стоунхенджем, намагалися відтягнути "екоактивістів" від древніх каменів. Однак нічого не вийшло. Лінч та Найду заявили, що фарба – начебто на основі кукурудзяного борошна й не завдасть суттєвої шкоди Стоунхенджу.



Представники Just Stop Oil атакували Стоунхендж / Скриншот з відео

У Just Stop Oil заявили, що метою "акції" є домогтися, аби уряд Великої Британії погодив з іншими державами план припинення видобутку та спалювання нафти, газу та вугілля (це має статися вже 2030 року). "Екоактивісти" додали, що це допоможе природі, яку й вшановують у Стоунхенджі. Варто зауважити, що руйнування не є способом зберегти щось.