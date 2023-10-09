Американські туристки попередили інших мандрівників, щоб ті завжди дивилися на ціну страв, коли щось замовляють у Франції. Адже дівчата зовсім не очікували отримати рахунок на 500 євро за тарілку пасти.

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Страва на мільйон

Кессіді та Лія разом з друзями орендували на день яхту в гавані довкола міста Ез на півдні Франції. Один з їхніх друзів не зважив на ціну в меню і замовив пасту з омарами, яка коштувала понад 500 євро.

Дівчата виклали про це короткий тікток. На ньому офіціантка з'являється на палубі з великою тарілкою спагеті з лобстером. На той момент американські туристи були дуже збуджені і задоволені, адже ще не підозрювали, скільки коштує такий бенкет.

Хоч сестри і відпочивали з друзями на Лазуровому узбережжі, тому були готові до завищених цін, але вартість цієї тарілки пасти їх приголомшила.

Звісно ж, мережа вибухнула коментарями під відео, яке оприлюднили американки. Більшість "‎досвідчених туристів" звинувачували дівчат у необачності:

"‎500 євро і паперові тарілки…"

"‎Близько 20 доларів на інгредієнти"

"‎Буквально хвіст омара та спагеті збоку"

"‎Боже, 500 євро, я б знепритомнів!"

Більшість людей припустили, що завищена вартість була просто "‎ціною для туристів". Сестри Армбрустер порадили іншим мандрівникам вчитися на їхньому гіркому досвіді і завжди перевіряти, скільки коштує страва з меню.

Ціни "‎для туристів" обурюють не вперше

Це вже не перший випадок, коли туристів змушують платити невиправдані кошти за страви в ресторанах Європи. Минулого року молодята Алекс та Ліндсі Брін розповіли у соцмережах про заклад "DK Oyster" на Міконосі. Там вони були змушені заплатити понад 400 євро за пиво, коктейль і закуски.

Інший ресторан – Bar Moretto в Італії – зробили популярним незадоволені клієнти. Це заклад біля знаменитої базиліки Святого Петра в Римі. Туристи закликали не ходити туди через надмірні ціни за дуже посередні страви.

Ще одна неприємна ситуація також сталася з мандрівниками в Італії. Двох туристів, які перекусили в італійському кафе, розсердила платна послуга в закладі. Парі несподівано нарахували додаткові 2 євро просто за те, що вони попросили розрізати бутерброд на дві частини.

Герої історії замовили собі сендвіч, колу, воду, еспресо та чіпси. Бутерброд, вочевидь, був великим, тому клієнти попрохали розділити його навпіл. Коли туристи побачили рахунок, то не одразу зрозуміли, що кафе включило в чек "‎послугу з розрізання сендвіча". І коштувало це "‎розрізання" 2 євро.