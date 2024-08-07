Острів Гіресун відкриють для туристів

Він розташований на відстані 1,2 кілометра від узбережжя однойменного міста на північному сході Туреччини. Міністерство туризму та культури країни підтримало проєкт щодо покращення його туристичної привабливості.

Читайте також Ще є чим здивувати: 5 "прихованих скарбів" Європи, які підійдуть навіть бувалим туристам

Комплекс перетворень включає створення екскурсійних стежок, оглядових майданчиків, зон відпочинку, кафе та безпечного пірса. Також існує план створення канатної дороги, яка з'єднає острів Гіресун із старим замком однойменного міста.

Острів Гіресун, який увійшов до інвестиційної програми нашого Мінкультури, є цінністю як для регіону, так і для провінції, оскільки це єдиний придатний для життя острів у Східному Чорному морі. Символ нашої давньої цивілізації. Це важлива туристична цінність з його історією, міфологією та природою,

– сказав губернатор Гіресуна Мехмет Фатіх Серденгечі.

Проєкт планують завершити у 2025 році. Раніше на острів добиралися переважно лише самостійні мандрівники.

Чим особливий острів?

Острів Гіресун, площею всього 4 гектари, визнаний важливим символом античної цивілізації. Історично відомий як Аретіас, острів вважається місцем проживання легендарних амазонок. Він також згадується в епічних оповідях про аргонавтів, які, за переказами, відвідали острів у пошуках Золотого Руна.



Острів Гіресун / Фото TripAdvisor

З островом Гіресун пов'язаний і драматичний епізод, в якому люті птахи напали на аргонавтів, кидаючись смертоносним пір'ям в екіпаж корабля "Арго". За деякими свідченнями, це були птахи-стимфали, яких Геракл прогнав під час своєї п'ятої битви.

Розкопки на острові показують, що перші поселення були засновані приблизно 4 000 років тому. З часом острів обріс численними легендами та міфами. Серед важливих знахідок – залишки кам'яного храму, пов'язаного з культом Кібели, давньої язичницької богині родючості та достатку в Анатолії. Крім того, археологи виявили руїни стін, сторожових веж і монастиря Пресвятої Богородиці, який, як вважають, датується 5 або 6 століттям нашої ери.



Туристи зможуть дослідити острів Гіресун / Фото wowcappadocia

Під час розкопок, проведених у 2015 році, дослідники розкопали фундамент і стіни каплиці 11 століття. Наявність численних гробниць навколо каплиці привела істориків до висновку, що острів слугував важливим релігійним центром за часів Візантійської імперії.

Гіресун вирізняється не лише своїми дивовижними історичними руїнами, але й різноманітною флорою та фауною. Регіон може похвалитися понад 71 видом рослин, у тому числі кількома ендемічними сортами, а також широким спектром видів птахів, яких можна спостерігати в їхніх природних місцях існування.

Живете за кордоном й збираєтеся на море з українським туроператором? Оплатіть мандрівку, скориставшись додатком для грошових переказів TransferGo. Вигідно, зрозуміло й майже зі швидкістю світла.