Остров Гиресун откроют для туристов

Он расположен на расстоянии 1,2 километра от побережья одноименного города на северо-востоке Турции. Министерство туризма и культуры страны поддержало проект по улучшению его туристической привлекательности.

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Комплекс преобразований включает создание экскурсионных троп, смотровых площадок, зон отдыха, кафе и безопасного пирса. Также существует план создания канатной дороги, которая соединит остров Гиресун со старым замком одноименного города.

Остров Гиресун, который вошел в инвестиционную программу нашего Минкультуры, является ценностью как для региона, так и для провинции, поскольку это единственный пригодный для жизни остров в Восточном Черном море. Символ нашей древней цивилизации. Это важная туристическая ценность с его историей, мифологией и природой,

– сказал губернатор Гиресуна Мехмет Фатих Серденгечи.

Проект планируют завершить в 2025 году. Ранее на остров добирались преимущественно только самостоятельные путешественники.

Чем особенный остров?

Остров Гиресун, площадью всего 4 гектара, признан важным символом античной цивилизации. Исторически известный как Аретиас, остров считается местом обитания легендарных амазонок. Он также упоминается в эпических сказаниях об аргонавтах, которые, по преданию, посетили остров в поисках Золотого Руна.



Остров Гиресун / Фото TripAdvisor

С островом Гиресун связан и драматический эпизод, в котором свирепые птицы напали на аргонавтов, бросаясь смертоносными перьями в экипаж корабля "Арго". По некоторым свидетельствам, это были птицы-стимфалы, которых Геракл прогнал во время своей пятой битвы.

Раскопки на острове показывают, что первые поселения были основаны примерно 4 000 лет назад. Со временем остров оброс многочисленными легендами и мифами. Среди важных находок – остатки каменного храма, связанного с культом Кибелы, древней языческой богини плодородия и изобилия в Анатолии. Кроме того, археологи обнаружили руины стен, сторожевых башен и монастыря Пресвятой Богородицы, который, как считают, датируется 5 или 6 веком нашей эры.



Туристы смогут исследовать остров Гиресун / Фото wowcappadocia

Во время раскопок, проведенных в 2015 году, исследователи раскопали фундамент и стены часовни 11 века. Наличие многочисленных гробниц вокруг часовни привело историков к выводу, что остров служил важным религиозным центром во времена Византийской империи.

Гиресун отличается не только своими удивительными историческими руинами, но и разнообразной флорой и фауной. Регион может похвастаться более 71 видом растений, в том числе несколькими эндемичными сортами, а также широким спектром видов птиц, которых можно наблюдать в их естественных местах обитания.

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