Так, досвідчена мандрівниця Мегі Канко назвала 5 маловідомих туристичних напрямків у Європі. Вони точно зможуть здивувати туристів у 2024 році.

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5 "прихованих скарбів" Європи

Вільяхойоса, Іспанія

У рейтингу перше місце посіла популярна іспанська дестинація, відома своїми мальовничими пляжами та ідеальними умовами для відпочинку.

Вільяхойоса, розташована на залитих сонцем берегах Коста-Бланки, – це саме те, що ви можете собі уявити, почувши про тихе приморське містечко,

– описує локацію мандрівниця.

У цій місцині – барвисті будинки на березі моря, набережні з пальмами, піщані пляжі та дешева, але апетитна їжа.

Вулички Вільяхойоса / Фото Unsplash

Арес дель Маестре, Іспанія

Мальовниче місто на вершині пагорба демонструє багату культурну спадщину Іспанії за межами її відомих пляжів. Завдяки старовинним кам'яницям та визначному замку 13 століття, відвідувачі можуть зануритися в історичну подорож у часі.

Примоштен, Хорватія

Це містечко стане ідеальним вибором для тих, хто давно хотів дослідити Хорватію, але не хоче мати справу з натовпами туристів у Дубровнику.

Можна відпочивати на пухкому піску узбережжя Далмації та плавати в блакитних водах Адріатики, але все це буде у тихішому та відокремленому місці.

Плавуче селище Бокоді, Угорщина

Багато туристів недооцінюють угорську сільську місцевість, проте там можна відшукати дещо цікаве. Прямо над озером Бокоді розташовані кілька барвистих дерев'яних будинків, побудованих на палях, що створює ілюзію того, що все це місце пливе.

Плавуче селище Бокоді / Фото @bokehm0n

Але перш ніж ви зберете валізи, хочу зазначити, що це досить віддалене місце, і милуватися будинками можна буде тільки здалеку – зрештою, це приватна власність. Але краєвиди на світанку настільки чарівні та сюрреалістичні, що, на мій погляд, приїхати сюди все ж варто,

– попередила мандрівниця.

Наанталі, Фінляндія

У мальовничому фінському курортному містечку відвідувачі можуть знайти відпочинок відповідно до своїх уподобань. Від химерного старого міста і яскравих дерев'яних будиночків до галасливої, але затишної гавані, що кишить рибальськими човнами, – тут кожен знайде собі заняття до душі.

Відомий особняк Култаранта, що слугує офіційною літньою резиденцією для президента країни, є визначною пам'яткою в цьому районі. Відвідувачам пропонується дослідити приголомшливу місцеву архітектуру, помилуватися панорамними краєвидами та прогулятися мальовничими стежками, щоб отримати справді незабутні враження.