Українська може стати другою іноземною мовою у німецьких школах

Німеччина входить до рейтингу країн, які після 24 лютого 2022 року прийняли найбільше українців. Притулок на території країни знайшли сотні тисяч людей. Чимало серед них школярів. Вони почали навчання у німецьких школах. Тепер земля Гессен готова ухвалити важливе рішення.

Німеччина активно підтримує українців у їхній боротьбі за свою свободу. Для людей, які знайшли прихисток на території земель країни, намагаються створити комфортні умови.

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Німецька земля Гессен – на порозі важливого рішення

Гессен – земля у центральній Німеччині – готова піти на важливий крок. Зробити українську другою іноземною мовою у місцевих школах. Станом на травень 2024 року конкурс для майбутніх фахівців та вчителів вже оголосили. Водночас коли розпочнеться навчання, наразі ще невідомо.

Армін Шварц – міністр культури землі – наголосив, що цим рішенням Гессен демонструє солідарність з Україною. Тим часом Манфред Пенц – міністр з міжнародних справ – повідомив: земля хоче зробити свій внесок у збереження української ідентичності та культури.

Адже ми не хочемо залишати без свого коріння українських біженців та відрізати їх від батьківщини, а навпаки, будуємо міст для їхнього повернення в Україну,

– мовиться у повідомленні.

В Україні вже привітали рішення землі Гессен. Наголошують, що це – "визнання української як важливої європейської мови".