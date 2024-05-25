Германия активно поддерживает украинцев в их борьбе за свою свободу. Для людей, которые нашли приют на территории земель страны, пытаются создать комфортные условия.

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Немецкая земля Гессен – на пороге важного решения

Гессен – земля в центральной Германии – готова пойти на важный шаг. Сделать украинский вторым иностранным языком в местных школах. По состоянию на май 2024 года конкурс для будущих специалистов и учителей уже объявили. В то же время когда начнется обучение, пока еще неизвестно.

Армин Шварц – министр культуры земли – отметил, что этим решением Гессен демонстрирует солидарность с Украиной. Между тем Манфред Пенц – министр по международным делам – сообщил: земля хочет сделать свой вклад в сохранение украинской идентичности и культуры.

Ведь мы не хотим оставлять без своих корней украинских беженцев и отрезать их от родины, а наоборот, строим мост для их возвращения в Украину,

– говорится в сообщении.

В Украине уже приветствовали решение земли Гессен. Отмечают, что это – "признание украинского как важного европейского языка".