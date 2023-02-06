Епіцентр землетрусу був зафіксований за 37 кілометрів від однойменного міста на півдня Туреччини – Газіантеп (провінція Кахраманмараш). Сила поштовхів там сягала 7,7 бала за шкалою Ріхтера.

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Наслідки руйнувань фортеці Газіантеп: фото ДО та ПІСЛЯ

Відомо, що під час руйнівного землетрусу звалилися бастіони, причому уламки розлетілися дорогою. Також повністю зруйнована підпірна стіна, а в стінах, що устояли, утворилися тріщини. Крім цього, завалився купол і східна стіна історичної мечеті Ширвані 17 століття, яка розташована поруч із фортецею. Наразі невідомо, чи вдасться повністю відновити історичну пам'ятку.

Фортеця Ґазіантеп у Туреччині / Фото wikipedia

Стан фортеці Газіантеп після землетрусу в Туреччині / Фото dailysabah

Фортеця Газіантеп частково зруйнована / Фото dailysabah

Що відомо про фортецю Газіантеп

Споруда розташована на пагорбі заввишки 25 – 30 метрів. Точних даних про дату і автора будівлі немає, але перші згадки про неї датуються II – III століттями нашої ери. Тоді околиці фортеці були відомі як невелике місто під назвою Тебан.

Раніше фортеця використовувалася римлянами як дозорна вежа, згодом вона була розширена. Свій сучасний образ будівля набула в 6 столітті нашої ери, за візантійського імператора Юстиніана, відомого як "архітектор фортець".

З 2002 року археологи вели на території фортеці розкопки, під час яких було зроблено багато відкриттів, які розкривають деталі життя народів цього регіону. Зараз на території об'єкта розташований музейний комплекс, присвячений темі оборони Газіантепа від французьких солдатів під час Першої світової війни.