Зеленський зустрівся з гендиректором МОМ

Володимир Зеленський подякував Віторіно за візит та відвідання деокупованих територій Київщини. Він закликав очільника МОМ у найбільших обсягах донести до світу правду, яку той побачив в Україні.

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За словами глави держави, широкомасштабне російське вторгнення, без сумніву, призвело до катастрофічних гуманітарних наслідків. Як результат – сталася найбільша криза вимушеного переселення у світі.

Він додав, що знає й цінує те, що Міжнародна організація з міграції підтримує українців не словами, а конкретними кроками.

Знаємо й цінуємо те, що МОМ підтримує українців не словами, а конкретними кроками. Насамперед вимушено переміщених осіб як усередині України, так і за її межами,

– зазначив Зеленський.

Зокрема, мовиться про практичну допомогу від ООН понад мільйону українців – як вимушеним переселенцям за межами нашої держави, так і внутрішньо переміщеним.



Зеленський на зустрічі з Віторіно / Фото пресслужби Президента України

Також під час розмови президент зробив акцент на необхідності підтримки українців, які повертаються додому або переміщуються в безпечніші регіони країни, особливо в питанні забезпечення житлом. Він зазначив, що корисною була б допомога у вигляді мікрокредитів.

Масова депортація українців

Окремою темою переговорів стала влаштована загарбниками незаконна масова депортація українців до росії – жінок, дітей та українських захисників, і система фільтраційних таборів.

Зеленський наголосив, що це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином, та закликав Антоніо Віторіно максимально тиснути на росію задля того, щоб покласти край цьому.

Антоніо Віторіно на зустрічі із Зеленським / Фото пресслужби Президента України

Про що ще говорили

Співрозмовники предметно обговорили конкретні напрямки подальшої співпраці України з МОМ, зокрема комплексне довгострокове розв'язання найнагальніших проблем вимушених переселенців.

Президент поінформував Віторіно про виклики, які очікуються у зв'язку з наближенням опалювального сезону, передусім через те, що росія почала завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Глава держави також наголосив на важливості повної реалізації мандата МОМ на звільнених від окупантів територіях України.